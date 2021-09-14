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14.09.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Черном море разлился мазут на площади 450 квадратных метров

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Утром в порту Тамань, расположенном недалеко от Крымского моста в Темрюкском районе Кубани, при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Новосибирске произошел разлив нефтепродуктов

По данным спасателей, ЧП произошло на расстоянии около пяти километров от береговой линии. Площадь поверхности загрязнения Черного моря составляет около 450 квадратных метров.

Сотрудниками морской спасательной службы порта уже выставлены боновые заграждения, а разлив ужалось локализовать. В данный момент производится сбор нефтепродукта.

К ликвидации последствий аварии привлечено 18 человек и три единицы техники (в том числе одно плавсредство).

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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