В Черном море разлился мазут на площади 450 квадратных метров

Утром в порту Тамань, расположенном недалеко от Крымского моста в Темрюкском районе Кубани, при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, ЧП произошло на расстоянии около пяти километров от береговой линии. Площадь поверхности загрязнения Черного моря составляет около 450 квадратных метров.

Сотрудниками морской спасательной службы порта уже выставлены боновые заграждения, а разлив ужалось локализовать. В данный момент производится сбор нефтепродукта.

К ликвидации последствий аварии привлечено 18 человек и три единицы техники (в том числе одно плавсредство).