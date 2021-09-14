В Краснодаре мужчина напал на подростка на улице и убил его ножом

В Краснодаре 45-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рано утром 14 сентября встретил во дворе одного из домов 16-летнего подростка и начал с ним ссориться, затем достал нож и нанес школьнику два удара ножом в грудь, от которых тот скончался на месте. По факту этого преступления возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла во дворе одного из домов по улице Товарной. Местные жители, которые стали очевидцами ссоры и убийства, вызвали бригаду скорой помощи и правоохранителей. Полицейские, прибывшие на место ЧП, обнаружили там нападавшего 45-летнего мужчину, который не смог от них скрыться. В то же время приехавшие на вызов врачи констатировали смерть 16-летнего подростка от полученных ранений.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также в рамках следствия назначена судебно-медицинская экспертиза.