В Краснодаре построят первый в регионе IT-парк

В Краснодаре осенью приступят к строительству первого IT-парка. В инновационный центр войдут бизнес-инкубатор, дата-центр и площадка для подготовки специалистов. Кроме того, на базе технопарка откроют 125 новых рабочих мест.

Соглашение о создании IT-парка было заключено в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге между администрацией Краснодарского края и научно-производственной компанией МВС. Инвестиции на начальном этапе оцениваются в 300 миллионов рублей.

- Сейчас проект находится на стадии проектирования и геодезических изысканий, - уточняет руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. - Строительство начнется ориентировочно в октябре текущего года. Технопарк будет возводиться поэтапно и к концу 2025 года должен быть полностью завершен. Для региона он станет стратегической платформой, потому что позволит привлечь в край не только крупные IT-компании, но и стартапы молодых инноваторов. Ведь именно современные специалисты являются важным ресурсом в цифровой экономике.

Здание технопарка площадью более 12 тысяч квадратных метров расположится в промышленной зоне на улице Тихорецкой. Цены на землю и недвижимость здесь доступнее, а рядом находится компания учредителя и инвестора инновационного центра.

Это научно-производственное предприятие, которым руководит Александр Фомин, выпускает аналитические системы для силовых ведомств. Например, сейчас к серийному выпуску готовится беспилотный летательный аппарат "Шмель" с внушительной рамой и шестью двигателями. Дрон способен фиксировать такие опасные дорожные маневры, как выезд автомобиля на встречную полосу, превышение скорости или объезд пробки по обочине. Причем для водителя воздушный регистратор остается вне поля видимости: 30-кратный зум камеры позволяет выявлять нарушения с расстояния до 200 метров. Стоимость этого комплекса составляет восемь миллионов рублей.

Здание технопарка площадью более 12 тысяч квадратных метров расположится в промышленной зоне на улице Тихорецкой. Цены на землю и недвижимость здесь доступнее

- Электронный помощник госавтоинспектора пока работает только в Краснодаре, в час он фиксирует около 50 нарушений на дорогах, - отмечает Александр Фомин.

Емкость батареи позволяет дрону находиться в воздухе в течение часа, а вся полученная информация автоматически передается в центр автофиксации административных правонарушений либо ближайшим экипажам ГИБДД. Управляет траекторией полета оператор из машины, оснащенной программным комплексом. По мнению специалистов, "Шмель" эффективен на участках с повышенной аварийностью. До конца этого года на Кубани в госавтоинспекцию поступят десять дронов и еще 20 - в следующем.

В лаборатории компании журналистам показали тестовый образец автоматизированного рабочего места инспектора ДПС. Устройство представляет собой светосигнальную балку со встроенными функциями: камера кругового обзора автоматически считывает скорость проезжающих мимо машин, распознает лица, фиксирует нарушение при остановках и во время стоянки транспортных средств. Практически все элементы устройств собираются в компании, но некоторые компоненты заказываются по техническому заданию за рубежом.

- Цифровые технологии проникли во все сферы человеческой деятельности, так что предпосылки для проекта IT-парка сложились давно, - говорит руководитель компании МВС Александр Фомин. - Главная задача - создать качественные рабочие места, оборудованные техникой, с зонами отдыха и столовыми, чтобы программист мог эффективно заниматься делом, не отвлекаясь на организационные вопросы, и при необходимости мог переночевать.

По мнению инвестора, ключевая проблема многих IT-предприятий заключается в отрыве инновационных разработок от практического применения. И это несмотря на расширяющиеся программы государственной поддержки.

- Множество инициативных руководителей малого и среднего бизнеса порой работают "в корзину", их идеи не реализуются, и на каком-то этапе они ломаются, уходят в рутинные области, а творческое наполнение исчезает, - говорит Александр Фомин. - Сейчас почти все сферы экономики, от медицины до АПК, нуждаются в модернизации. Взять хотя бы образование: переход на дистанционное обучение в прошлом году повсеместно выявил нехватку современных технических средств.

Предполагается, что деятельность краснодарского IT-парка будет осуществляться по нескольким направлениям. Это разработка и внедрение программного обеспечения для нацпроектов, инновационные технологии производства полупроводниковых приборов и электронной элементной базы, создание оборудования для различных отраслей промышленности, размещение систем хранения и обработки данных. При этом будут использоваться такие механизмы поддержки резидентов технопарка, как лизинг, сниженные ставки налогов и процентов по кредитам.

Прямая речь

Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края:

- Цифровая отрасль обладает серьезным потенциалом. По итогам 2020 года услуги в этой сфере составили порядка 101 миллиарда рублей, налоговые поступления - почти 5,3 миллиарда. Эти показатели выше, чем по нашим изначальным прогнозам. Для развития отрасли в регионе приняли закон о господдержке. Краевой Фонд микрофинансирования предоставляет специальный заем ИT-компаниям. Мы создали Ассоциацию цифрового развития, которая объединяет власть, бизнес и ученых. Открытие ИT-парка станет новой точкой роста для всего направления.

Перезагрузка "цифры"

В Краснодарском крае разработали собственную стратегию цифрового развития региона. Проект объединяет шесть ключевых отраслей экономики: образование и науку, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистику, государственное управление. Например, к 2024 году предоставить абитуриентам возможность поступать в вуз онлайн должны в 95 процентах высших учебных учреждений. Доля учащихся и педагогов, имеющих бесплатный доступ к библиотеке цифрового образовательного контента, должна составлять минимум 32 процента. А благодаря внедрению сервиса "Мое здоровье" на портале госуслуг можно будет не только записаться к врачу, но и хранить медицинские документы и заказать из дома справку.

Кстати

В Волгоградской области появится первый промышленный технопарк. В его создание на начальном этапе вложат более 110 миллионов рублей. Ожидается, что при этом появится 40 новых рабочих мест.

По информации пресс-службы администрации области, технопарк разместится в Волжском. Уже создана управляющая компания, которая готовит земельный участок площадью больше гектара, введены в эксплуатацию сети газоснабжения и распределительный пункт, а также заключен договор с энергосбытовой компанией. Производственные площади технопарка составят более пяти тысяч квадратных метров.

Управляющая компания готовится к подписанию договора о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России. После включения в реестр Минпромторга РФ новый технопарк сможет претендовать на господдержку. А на региональном уровне для УК и резидентов предусмотрены льготы на транспортный и имущественный налог.

Подготовил Роман Мерзляков