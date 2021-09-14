В Крыму предприниматели стали чаще брать льготные микрокредиты

В первом полугодии 2021 года количество и сумма выданных микрозаймов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, сообщили в Фонде микрофинансирования предпринимательства РК. Бизнесмены получили 279 микрокредитов на сумму 614,4 миллиона рублей.

- Рост количественных и суммарных показателей выданных микрозаймов связан, в первую очередь, с возвращением экономических показателей на допандемийный уровень. А также с созданием новых финансовых продуктов, - считает директор Фонда Валентина Аленина.

По результатам первого полугодия наиболее популярными стали кредиты "Оптимальный" (57 займов на сумму 159,7 миллиона рублей), "Земледелец" (41 займ на сумму 87,3 миллиона рублей), "Иные СМСП" (29 займов на сумму 62,5 миллиона рублей), "Бизнес-леди" (44 займа на сумму 98,1 миллиона рублей).

В основном получатели микрозаймов работают в сфере услуг, сельского хозяйства, торговли, транспорта, строительства. Большие суммы пошли на пополнение оборотных средств (закупку товаров, сырья, стройматериалов, ГСМ и запасных частей, аренду коммерческих помещений, оплату налогов, выплату заработной платы и другое).

Евпаторийское предприятие ООО "Холтон" (TES-HOTEL) участвует в государственной программе реабилитации ветеранов Афганистана. Чтобы получить медицинскую лицензию, необходимо было купить новое оборудование. Руководство отеля обратилось в Фонд микрофинансирования предпринимательства.

- Микрозайм дал возможность приобрести уникальное оборудование - аппарат УЗИ последнего поколения, кардиотренажеры, барокамеру, - рассказывает директор предприятия Владимир Шарафеев.

За время действия программы на базе TES-HOTEL прошли реабилитацию около трех тысяч человек.

Семейному бизнесу Максима и Султание Буленковых - ресторану Ho.Re.Ca. FamilyHouse уже 10 лет. Рядом супруги построили замок - там мальчишки и девчонки проводят время под присмотром воспитателей.

- Мы никогда не брали кредиты в банках, настороженно к этому относились. Но когда решили открыть второе заведение, нам понадобились деньги на покупку оборудования. Микрозайм нам оформили очень быстро, купили все, что нужно было для работы. Если бы не займ, пришлось бы ждать, когда отработаем лето, в лучшем случае оборудование купили бы только зимой. А так мы не стали откладывать реализацию этого проекта, - рассказывает Султание Буленкова.

Уже несколько лет в четверку самых популярных программ входит "Бизнес-леди": по сравнению с 2020 годом количество микрозаймов увеличилось в два раза. Получить займы могут женщины - ИП и юрлица. Их бизнес чаще всего связан с индустрией красоты, детскими образовательными программами и детскими товарами, розничной торговлей, автомобильными перевозками, гостиничными и ресторанными услугами.

Востребован среди предпринимателей и новый микрозайм "Самозанятый". По состоянию на 2 сентября его получили 20 жителей республики, применяющих специальный налоговый режим. В основном это предприниматели, занятые торговлей, сельским хозяйством, пищевым и кондитерским производством, консультационными и бухгалтерскими услугами, грузоперевозоками, ремонтом мебели и оборудования, парикмахерскими услугами. Общая сумма выданных микрозаймов составляет девять миллионов рублей.

Кстати

В августе на заседании правления Фонда микрофинансирования предпринимательства РК приняли решение предложить новый финансовый продукт - микрозайм "Бизнес IT". Эта программа разработана фондом совместно с Министерством экономического развития РК. Микрозайм смогут получить предприниматели, организации и самозанятые, которые работают в IT-технологиях. Размер микрозайма для самозанятых - от 50 000 до 500 000 рублей на срок от шести до 24 месяцев под один процент годовых. Размер микрозайма для субъектов СМП - от 150 тысяч до пяти миллионов рублей на срок от шести до 24 месяцев.