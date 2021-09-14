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14.09.2021 14:01
Рубрика: Власть

В развитие Сочи до 2030 года вложат 500 миллиардов рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Более 500 миллиардов рублей планируется вложить в программу социально-экономического развития Сочи до 2030 года. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский на пресс-конференции в рамках форума современной журналистики "Вся Россия", который проходит на курорте с 11 по 16 сентября.

Фото: iStock
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Программа социально-экономического развития предусматривает строительство школ, детских садов, спортивных объектов, комплексная модернизация учреждений культуры. Также планируется выполнение противооползневых мероприятий, ремонт берегозащитных сооружений, расчистка русел рек. Кроме того, будет реализована дорожная карта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Модернизация и реконструкция очистных сооружений курорта увеличит их мощность вдвое.

- Перед нами стоят конкретные задачи по модернизации инженерной инфраструктуры города - сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, а также развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, - отметил Алексей Копайгородский. - Программой социально-экономического развития курорта предусмотрены более 120 мероприятий, на которые планируется привлечь более 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Один из самых емких проектов программы - модернизация сферы ЖКХ. Сейчас очистку сточных вод в Сочи обеспечивают 11 муниципальных комплексов, они перерабатывают более 270 тысяч кубометров стоков в сутки. Этого недостаточно, для динамично развивающегося города нужен запас мощности.

В первую очередь будут обновлены ОСК "Лазаревские", "Дагомыс", "Магадан", "Бзугу", "Кудепста", "Адлер" и "Якорная Щель". Прогнозируемая стоимость реализации проекта - 20,1 миллиарда рублей. По каждому ОСК уже подготовлены инвестиционные паспорта для дальнейшей подачи заявок в Минстрой России на выделения средств. Сейчас разрабатываются технические задания на проектирование.

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