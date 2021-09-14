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14.09.2021 08:40

В Ростове деньги за перевозку пассажиров распределит единый оператор

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 209(8560)
Ростовские власти намерены учредить единого оператора, который будет аккумулировать средства, полученные от пассажиров общественного транспорта, а затем распределять их между 13 перевозчиками, работающими на городских маршрутах. При такой системе, которая, кстати, уже внедрена в Москве, оплата производится на основе данных о результатах работы автопредприятий по госконтракту.

"Чтобы получить деньги, АТП будут заинтересованы полностью соблюдать условия муниципального контракта, например, график движения автобусов без простоя на остановках", - прокомментировали на одном из городских автопредприятий.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- Разговоры о едином операторе ведутся уже не первый год. Но если это произойдет, стоимость проезда придется повысить до 60 рублей, как в Москве, - заявили на другом АТП.

Как считают авторы идеи, при такой организации работы общественного транспорта водителям больше не придется гоняться за пассажирами и конкурировать друг с другом на маршрутах, так как им будет неважно, сколько человек находится в салоне.

- Едет ли пустая машина поздно вечером или заполненная пассажирами в час пик, главным для водителя будет выполнение заранее оговоренных с работодателем условий перевозки, - пояснили в мэрии.

Эксперты отмечают, что у нововведения есть минус: потребуется дополнительное финансирование отрасли из городского бюджета. Зато подобная схема поможет решить проблему кадрового дефицита на ростовских пассажирских автопредприятиях, где, кстати, не хватает сейчас около 1100 водителей.

Учреждение единого оператора - это лишь одно из направлений недавно разработанной программы развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года. Например, в ней сделан акцент на строительство новых и ремонт старых трамвайных путей, что, как показывает практика, стоит недешево.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Так, ремонт 40 километров трамвайных путей, который планируется осуществить в центре города в течение ближайших четырех лет, обойдется примерно в миллиард рублей. Также в программе предусмотрены реконструкция дорог, введение ограничений на въезд в город грузовых автомобилей, развитие системы фото- и видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Изменения уже начались. С улиц города исчезли маршрутные такси и старые автобусы. В 2021 году на 36 процентов стало больше автобусов, работающих на газе. Теперь городские власти пытаются разгрузить автотранспортную систему города за счет увеличения количества пригородных поездов. - В этом году пустили еще три пары составов по проекту "Городская электричка", - уточнил сити-менеджер Алексей Логвиненко.•

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