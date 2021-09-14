В Севастополе кафе и ресторанам разрешили работать по ночам

В Севастополе отменили запрет на работу общепита в ночное время - с 23:00 до 8:00. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

- Предлагаю снять ограничения на работу общепита в ночное время и торговлю пищевой продукцией в кинотеатрах, - сказал Развожаев.

Решение было принято, так как в городе за минувшую неделю число новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 24 процента. Кроме того, заметно уменьшилось число туристов.

Губернатор отметил, что предприятия общепита должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Им также рекомендовано вакцинировать всех сотрудников.