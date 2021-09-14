За сутки в России подтверждено 17 837 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 17 837 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1609
- 2 Санкт-Петербург 839
- 3 Московская область 796
- 4 Свердловская область 498
- 5 Самарская область 471
- 6 Воронежская область 470
- 7 Ростовская область 466
- 8 Пермский край 445
- 9 Нижегородская область 419
- 10 Омская область 369
- 11 Иркутская область 369
- 12 Челябинская область 364
- 13 Красноярский край 356
- 14 Ставропольский край 352
- 15 Волгоградская область 341
- 16 Оренбургская область 337
- 17 Республика Башкортостан 308
- 18 Хабаровский край 295
- 19 Ульяновская область 287
- 20 Астраханская область 265
- 21 Архангельская область 256
- 22 Саратовская область 250
- 23 Пензенская область 235
- 24 Алтайский край 232
- 25 Краснодарский край 232
- 26 Республика Крым 229
- 27 Удмуртская Республика 226
- 28 Вологодская область 225
- 29 Приморский край 223
- 30 Тюменская область 222
- 31 Республика Коми 215
- 32 Калининградская область 199
- 33 Тверская область 198
- 34 Липецкая область 196
- 35 Ленинградская область 185
- 36 Ярославская область 181
- 37 Курская область 173
- 38 Кемеровская область 170
- 39 Новосибирская область 168
- 40 Забайкальский край 166
- 41 Республика Саха (Якутия) 163
- 42 Владимирская область 156
- 43 Брянская область 151
- 44 Белгородская область 151
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 149
- 46 Республика Карелия 143
- 47 Мурманская область 141
- 48 Смоленская область 135
- 49 Республика Дагестан 130
- 50 Новгородская область 128
- 51 Амурская область 117
- 52 Курганская область 115
- 53 Кировская область 115
- 54 Ивановская область 111
- 55 Республика Хакасия 104
- 56 Тульская область 104
- 57 Калужская область 102
- 58 Рязанская область 102
- 59 Псковская область 97
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
- 61 Томская область 93
- 62 Тамбовская область 91
- 63 Сахалинская область 89
- 64 Орловская область 84
- 65 Республика Калмыкия 82
- 66 Костромская область 81
- 67 Севастополь 79
- 68 Республика Бурятия 79
- 69 Республика Чувашия 73
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 71 Республика Мордовия 68
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 73 Чеченская Республика 63
- 74 Республика Тыва 62
- 75 Республика Ингушетия 62
- 76 Республика Марий Эл 56
- 77 Республика Адыгея 52
- 78 Республика Татарстан 51
- 79 Камчатский край 46
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 81 Еврейская автономная область 33
- 82 Республика Алтай 29
- 83 Магаданская область 23
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 176 085 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
- 3. Московская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,18%
За последние сутки подтверждена 781 смерть
- Москва 47
- Санкт-Петербург 37
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 32
- Ростовская область 27
- Тюменская область 27
- Пермский край 25
- Нижегородская область 25
- Ставропольский край 22
- Самарская область 21
- Саратовская область 21
- Челябинская область 21
- Красноярский край 21
- Пензенская область 20
- Алтайский край 20
- Воронежская область 18
- Удмуртская Республика 16
- Волгоградская область 15
- Республика Башкортостан 15
- Республика Крым 14
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Владимирская область 13
- Республика Дагестан 13
- Иркутская область 13
- Оренбургская область 12
- Брянская область 10
- Московская область 10
- Омская область 10
- Тульская область 9
- Республика Коми 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Вологодская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Республика Чувашия 8
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Смоленская область 6
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Ярославская область 5
- Севастополь 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Рязанская область 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Тыва 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Хабаровский край 4
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Сахалинская область 3
- Псковская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Ульяновская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Камчатский край 2
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 194 249 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 907 человек
- Москва 1362
- Московская область 744
- Санкт-Петербург 702
- Иркутская область 597
- Свердловская область 456
- Пермский край 433
- Нижегородская область 392
- Красноярский край 385
- Ростовская область 383
- Тверская область 351
- Оренбургская область 326
- Республика Крым 321
- Воронежская область 313
- Волгоградская область 307
- Хабаровский край 304
- Республика Башкортостан 289
- Алтайский край 289
- Челябинская область 271
- Омская область 261
- Липецкая область 249
- Астраханская область 239
- Пензенская область 236
- Вологодская область 234
- Архангельская область 216
- Владимирская область 208
- Саратовская область 199
- Ярославская область 193
- Республика Коми 192
- Курганская область 186
- Белгородская область 182
- Ульяновская область 182
- Кемеровская область 174
- Тюменская область 172
- Забайкальский край 170
- Ханты-Мансийский автономный округ 168
- Курская область 161
- Республика Карелия 159
- Севастополь 159
- Республика Дагестан 158
- Калининградская область 152
- Рязанская область 148
- Республика Хакасия 128
- Удмуртская Республика 126
- Калужская область 125
- Республика Калмыкия 125
- Брянская область 124
- Смоленская область 117
- Кировская область 112
- Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- Приморский край 112
- Псковская область 109
- Ивановская область 108
- Новосибирская область 102
- Тульская область 98
- Краснодарский край 97
- Сахалинская область 97
- Костромская область 95
- Самарская область 95
- Новгородская область 93
- Республика Северная Осетия - Алания 89
- Ленинградская область 88
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Амурская область 81
- Республика Тыва 78
- Орловская область 76
- Республика Марий Эл 71
- Тамбовская область 65
- Чеченская Республика 64
- Республика Чувашия 61
- Томская область 59
- Мурманская область 57
- Еврейская автономная область 56
- Республика Татарстан 54
- Республика Мордовия 52
- Карачаево-Черкесская Республика 43
- Республика Ингушетия 41
- Республика Адыгея 38
- Республика Алтай 37
- Магаданская область 29
- Республика Бурятия 26
- Ставропольский край 25
- Камчатский край 15
- Чукотский автономный округ 12
- Ненецкий автономный округ 8
- Республика Саха (Якутия) 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 418 033.