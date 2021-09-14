За сутки в России подтверждено 17 837 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 17 837 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1609

2 Санкт-Петербург 839

3 Московская область 796

4 Свердловская область 498

5 Самарская область 471

6 Воронежская область 470

7 Ростовская область 466

8 Пермский край 445

9 Нижегородская область 419

10 Омская область 369

11 Иркутская область 369

12 Челябинская область 364

13 Красноярский край 356

14 Ставропольский край 352

15 Волгоградская область 341

16 Оренбургская область 337

17 Республика Башкортостан 308

18 Хабаровский край 295

19 Ульяновская область 287

20 Астраханская область 265

21 Архангельская область 256

22 Саратовская область 250

23 Пензенская область 235

24 Алтайский край 232

25 Краснодарский край 232

26 Республика Крым 229

27 Удмуртская Республика 226

28 Вологодская область 225

29 Приморский край 223

30 Тюменская область 222

31 Республика Коми 215

32 Калининградская область 199

33 Тверская область 198

34 Липецкая область 196

35 Ленинградская область 185

36 Ярославская область 181

37 Курская область 173

38 Кемеровская область 170

39 Новосибирская область 168

40 Забайкальский край 166

41 Республика Саха (Якутия) 163

42 Владимирская область 156

43 Брянская область 151

44 Белгородская область 151

45 Ханты-Мансийский автономный округ 149

46 Республика Карелия 143

47 Мурманская область 141

48 Смоленская область 135

49 Республика Дагестан 130

50 Новгородская область 128

51 Амурская область 117

52 Курганская область 115

53 Кировская область 115

54 Ивановская область 111

55 Республика Хакасия 104

56 Тульская область 104

57 Калужская область 102

58 Рязанская область 102

59 Псковская область 97

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 93

61 Томская область 93

62 Тамбовская область 91

63 Сахалинская область 89

64 Орловская область 84

65 Республика Калмыкия 82

66 Костромская область 81

67 Севастополь 79

68 Республика Бурятия 79

69 Республика Чувашия 73

70 Кабардино-Балкарская Республика 70

71 Республика Мордовия 68

72 Республика Северная Осетия-Алания 67

73 Чеченская Республика 63

74 Республика Тыва 62

75 Республика Ингушетия 62

76 Республика Марий Эл 56

77 Республика Адыгея 52

78 Республика Татарстан 51

79 Камчатский край 46

80 Карачаево-Черкесская Республика 45

81 Еврейская автономная область 33

82 Республика Алтай 29

83 Магаданская область 23

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 176 085 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%

3. Московская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,18% За последние сутки подтверждена 781 смерть Москва 47 Санкт-Петербург 37 Свердловская область 36 Краснодарский край 32 Ростовская область 27 Тюменская область 27 Пермский край 25 Нижегородская область 25 Ставропольский край 22 Самарская область 21 Саратовская область 21 Челябинская область 21 Красноярский край 21 Пензенская область 20 Алтайский край 20 Воронежская область 18 Удмуртская Республика 16 Волгоградская область 15 Республика Башкортостан 15 Республика Крым 14 Республика Северная Осетия - Алания 14 Владимирская область 13 Республика Дагестан 13 Иркутская область 13 Оренбургская область 12 Брянская область 10 Московская область 10 Омская область 10 Тульская область 9 Республика Коми 9 Новосибирская область 9 Липецкая область 8 Вологодская область 8 Мурманская область 8 Астраханская область 8 Республика Чувашия 8 Карачаево-Черкесская Республика 7 Республика Саха (Якутия) 7 Смоленская область 6 Ивановская область 5 Курская область 5 Ярославская область 5 Севастополь 5 Республика Татарстан 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Белгородская область 4 Калужская область 4 Костромская область 4 Рязанская область 4 Республика Адыгея 4 Республика Тыва 4 Забайкальский край 4 Приморский край 4 Амурская область 4 Хабаровский край 4 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Тверская область 3 Республика Карелия 3 Ленинградская область 3 Республика Калмыкия 3 Сахалинская область 3 Псковская область 2 Республика Ингушетия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Чеченская Республика 2 Республика Мордовия 2 Ульяновская область 2 Республика Алтай 2 Республика Хакасия 2 Камчатский край 2 Кировская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Бурятия 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 194 249 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 907 человек Москва 1362 Московская область 744 Санкт-Петербург 702 Иркутская область 597 Свердловская область 456 Пермский край 433 Нижегородская область 392 Красноярский край 385 Ростовская область 383 Тверская область 351 Оренбургская область 326 Республика Крым 321 Воронежская область 313 Волгоградская область 307 Хабаровский край 304 Республика Башкортостан 289 Алтайский край 289 Челябинская область 271 Омская область 261 Липецкая область 249 Астраханская область 239 Пензенская область 236 Вологодская область 234 Архангельская область 216 Владимирская область 208 Саратовская область 199 Ярославская область 193 Республика Коми 192 Курганская область 186 Белгородская область 182 Ульяновская область 182 Кемеровская область 174 Тюменская область 172 Забайкальский край 170 Ханты-Мансийский автономный округ 168 Курская область 161 Республика Карелия 159 Севастополь 159 Республика Дагестан 158 Калининградская область 152 Рязанская область 148 Республика Хакасия 128 Удмуртская Республика 126 Калужская область 125 Республика Калмыкия 125 Брянская область 124 Смоленская область 117 Кировская область 112 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 Приморский край 112 Псковская область 109 Ивановская область 108 Новосибирская область 102 Тульская область 98 Краснодарский край 97 Сахалинская область 97 Костромская область 95 Самарская область 95 Новгородская область 93 Республика Северная Осетия - Алания 89 Ленинградская область 88 Кабардино-Балкарская Республика 81 Амурская область 81 Республика Тыва 78 Орловская область 76 Республика Марий Эл 71 Тамбовская область 65 Чеченская Республика 64 Республика Чувашия 61 Томская область 59 Мурманская область 57 Еврейская автономная область 56 Республика Татарстан 54 Республика Мордовия 52 Карачаево-Черкесская Республика 43 Республика Ингушетия 41 Республика Адыгея 38 Республика Алтай 37 Магаданская область 29 Республика Бурятия 26 Ставропольский край 25 Камчатский край 15 Чукотский автономный округ 12 Ненецкий автономный округ 8 Республика Саха (Якутия) 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 418 033. Роспотребнадзор рассказал, какие штаммы коронавируса циркулируют в России