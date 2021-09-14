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14.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 837 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России выявлено 17 837 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1609
  • 2 Санкт-Петербург 839
  • 3 Московская область 796
  • 4 Свердловская область 498
  • 5 Самарская область 471
  • 6 Воронежская область 470
  • 7 Ростовская область 466
  • 8 Пермский край 445
  • 9 Нижегородская область 419
  • 10 Омская область 369
  • 11 Иркутская область 369
  • 12 Челябинская область 364
  • 13 Красноярский край 356
  • 14 Ставропольский край 352
  • 15 Волгоградская область 341
  • 16 Оренбургская область 337
  • 17 Республика Башкортостан 308
  • 18 Хабаровский край 295
  • 19 Ульяновская область 287
  • 20 Астраханская область 265
  • 21 Архангельская область 256
  • 22 Саратовская область 250
  • 23 Пензенская область 235
  • 24 Алтайский край 232
  • 25 Краснодарский край 232
  • 26 Республика Крым 229
  • 27 Удмуртская Республика 226
  • 28 Вологодская область 225
  • 29 Приморский край 223
  • 30 Тюменская область 222
  • 31 Республика Коми 215
  • 32 Калининградская область 199
  • 33 Тверская область 198
  • 34 Липецкая область 196
  • 35 Ленинградская область 185
  • 36 Ярославская область 181
  • 37 Курская область 173
  • 38 Кемеровская область 170
  • 39 Новосибирская область 168
  • 40 Забайкальский край 166
  • 41 Республика Саха (Якутия) 163
  • 42 Владимирская область 156
  • 43 Брянская область 151
  • 44 Белгородская область 151
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 149
  • 46 Республика Карелия 143
  • 47 Мурманская область 141
  • 48 Смоленская область 135
  • 49 Республика Дагестан 130
  • 50 Новгородская область 128
  • 51 Амурская область 117
  • 52 Курганская область 115
  • 53 Кировская область 115
  • 54 Ивановская область 111
  • 55 Республика Хакасия 104
  • 56 Тульская область 104
  • 57 Калужская область 102
  • 58 Рязанская область 102
  • 59 Псковская область 97
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
  • 61 Томская область 93
  • 62 Тамбовская область 91
  • 63 Сахалинская область 89
  • 64 Орловская область 84
  • 65 Республика Калмыкия 82
  • 66 Костромская область 81
  • 67 Севастополь 79
  • 68 Республика Бурятия 79
  • 69 Республика Чувашия 73
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 71 Республика Мордовия 68
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 73 Чеченская Республика 63
  • 74 Республика Тыва 62
  • 75 Республика Ингушетия 62
  • 76 Республика Марий Эл 56
  • 77 Республика Адыгея 52
  • 78 Республика Татарстан 51
  • 79 Камчатский край 46
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 81 Еврейская автономная область 33
  • 82 Республика Алтай 29
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 176 085 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
  • 3. Московская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,18%
За последние сутки подтверждена 781 смерть
  1. Москва 47
  2. Санкт-Петербург 37
  3. Свердловская область 36
  4. Краснодарский край 32
  5. Ростовская область 27
  6. Тюменская область 27
  7. Пермский край 25
  8. Нижегородская область 25
  9. Ставропольский край 22
  10. Самарская область 21
  11. Саратовская область 21
  12. Челябинская область 21
  13. Красноярский край 21
  14. Пензенская область 20
  15. Алтайский край 20
  16. Воронежская область 18
  17. Удмуртская Республика 16
  18. Волгоградская область 15
  19. Республика Башкортостан 15
  20. Республика Крым 14
  21. Республика Северная Осетия - Алания 14
  22. Владимирская область 13
  23. Республика Дагестан 13
  24. Иркутская область 13
  25. Оренбургская область 12
  26. Брянская область 10
  27. Московская область 10
  28. Омская область 10
  29. Тульская область 9
  30. Республика Коми 9
  31. Новосибирская область 9
  32. Липецкая область 8
  33. Вологодская область 8
  34. Мурманская область 8
  35. Астраханская область 8
  36. Республика Чувашия 8
  37. Карачаево-Черкесская Республика 7
  38. Республика Саха (Якутия) 7
  39. Смоленская область 6
  40. Ивановская область 5
  41. Курская область 5
  42. Ярославская область 5
  43. Севастополь 5
  44. Республика Татарстан 5
  45. Курганская область 5
  46. Кемеровская область 5
  47. Белгородская область 4
  48. Калужская область 4
  49. Костромская область 4
  50. Рязанская область 4
  51. Республика Адыгея 4
  52. Республика Тыва 4
  53. Забайкальский край 4
  54. Приморский край 4
  55. Амурская область 4
  56. Хабаровский край 4
  57. Орловская область 3
  58. Тамбовская область 3
  59. Тверская область 3
  60. Республика Карелия 3
  61. Ленинградская область 3
  62. Республика Калмыкия 3
  63. Сахалинская область 3
  64. Псковская область 2
  65. Республика Ингушетия 2
  66. Кабардино-Балкарская Республика 2
  67. Чеченская Республика 2
  68. Республика Мордовия 2
  69. Ульяновская область 2
  70. Республика Алтай 2
  71. Республика Хакасия 2
  72. Камчатский край 2
  73. Кировская область 1
  74. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  75. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  76. Республика Бурятия 1
  77. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 194 249 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 907 человек
  1. Москва 1362
  2. Московская область 744
  3. Санкт-Петербург 702
  4. Иркутская область 597
  5. Свердловская область 456
  6. Пермский край 433
  7. Нижегородская область 392
  8. Красноярский край 385
  9. Ростовская область 383
  10. Тверская область 351
  11. Оренбургская область 326
  12. Республика Крым 321
  13. Воронежская область 313
  14. Волгоградская область 307
  15. Хабаровский край 304
  16. Республика Башкортостан 289
  17. Алтайский край 289
  18. Челябинская область 271
  19. Омская область 261
  20. Липецкая область 249
  21. Астраханская область 239
  22. Пензенская область 236
  23. Вологодская область 234
  24. Архангельская область 216
  25. Владимирская область 208
  26. Саратовская область 199
  27. Ярославская область 193
  28. Республика Коми 192
  29. Курганская область 186
  30. Белгородская область 182
  31. Ульяновская область 182
  32. Кемеровская область 174
  33. Тюменская область 172
  34. Забайкальский край 170
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 168
  36. Курская область 161
  37. Республика Карелия 159
  38. Севастополь 159
  39. Республика Дагестан 158
  40. Калининградская область 152
  41. Рязанская область 148
  42. Республика Хакасия 128
  43. Удмуртская Республика 126
  44. Калужская область 125
  45. Республика Калмыкия 125
  46. Брянская область 124
  47. Смоленская область 117
  48. Кировская область 112
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  50. Приморский край 112
  51. Псковская область 109
  52. Ивановская область 108
  53. Новосибирская область 102
  54. Тульская область 98
  55. Краснодарский край 97
  56. Сахалинская область 97
  57. Костромская область 95
  58. Самарская область 95
  59. Новгородская область 93
  60. Республика Северная Осетия - Алания 89
  61. Ленинградская область 88
  62. Кабардино-Балкарская Республика 81
  63. Амурская область 81
  64. Республика Тыва 78
  65. Орловская область 76
  66. Республика Марий Эл 71
  67. Тамбовская область 65
  68. Чеченская Республика 64
  69. Республика Чувашия 61
  70. Томская область 59
  71. Мурманская область 57
  72. Еврейская автономная область 56
  73. Республика Татарстан 54
  74. Республика Мордовия 52
  75. Карачаево-Черкесская Республика 43
  76. Республика Ингушетия 41
  77. Республика Адыгея 38
  78. Республика Алтай 37
  79. Магаданская область 29
  80. Республика Бурятия 26
  81. Ставропольский край 25
  82. Камчатский край 15
  83. Чукотский автономный округ 12
  84. Ненецкий автономный округ 8
  85. Республика Саха (Якутия) 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 418 033.

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