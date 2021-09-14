На Урале создадут консорциум для развития горнодобывающей отрасли

В регионе по инициативе Уральского государственного горного университета (УГГУ) запустили консорциум "Технологии устойчивого развития". Он уже объединяет восемь образовательных учреждений и академических институтов для разработок в отрасли и подготовки кадров, которые весьма востребованы на рынке труда: на одного выпускника горно-металлургического направления приходится от трех до семи вакансий.

По словам ректора Алексея Душина, цель сообщества - внедрить новые технологии недропользования для освоения минерально-сырьевой базы России. Например, вместе с предприятиями реализовать проекты добычи и переработки глубинной нефти, которые снизят нагрузку на экологию, геологоразведки. Ученые со своей стороны предоставят научную базу для исследований, а вузы - образовательные программы.

- Сотрудники нашей лаборатории тоже работают в карьерах, оценивая влияние взрывных работ на окружающие объекты, подвижки земной коры. А поскольку новые месторождения находятся на удаленных территориях, мы изучаем способы эффективной добычи полезных ископаемых, составляем техрегламенты, - говорит замдиректора по научным вопросам Института горного дела УрО РАН, входящего в консорциум, Андрей Глебов.

Недавно вуз запатентовал совместную с институтом разработку коагулянтов, которые помогают уменьшить количество отходов при рекультивации земельных участков и т. д. К слову, около 65 процентов исследований Горного университета делают по заказам от предприятий. Объединение науки, высшей школы и бизнеса обеспечит сильную инженерную школу на Урале и ускорит развитие технологий, уверены участники.

- Отрасль нуждается в вовлеченных специалистах. Поэтому важно показывать молодым людям, как устроено современное производство, повышать престижность рабочих профессий. Например, производители оборудования, которое использует наша компания при строительстве ГОКов, готовы поделиться с ними опытом, - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.