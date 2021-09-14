Под Тобольском спустили на воду новую баржу-гиганта

У поселка Сумкино под Тобольском на воду спустили огромную баржу. Несамоходное транспортное средство смешанного типа - такое может работать на реках и в морях - построил Тобольский судостроительный судоремонтный завод для Обь-Иртышского речного пароходства. Уникальности событию придает тот факт, что в регионе, который когда-то славился своим судостроением, ничего подобного не случалось уже 35 лет. Имя новичку придумали громкое - "Салехард", в честь столицы Ямала, куда он намеревается проторить путь.

- Потребности в таких баржах раньше не было, флот обновлялся в рамках речного регистра, - рассказывает директор по развитию Олег Журавлев. - Но теперь многие партнеры, перевозящие дорогостоящие и уникальные грузы, заказывают судна с определенными техническими характеристиками, в том числе не старше десяти лет. Выходит, "Салехард" - требование времени. Его ждут в Сабетте, Новом Порту, Харасавэе для обслуживания нефтяных и газовых предприятий. Будем двигаться в сторону Крайнего Севера. Смотрим на Енисейский залив.

Новую баржу можно смело записать в гиганты: длина 108 метров, ширина - 18 метров, высота - 4,5 метра, а максимальная грузоподъемность - 5 тысяч тонн - примерно 70 вагонов щебня. Знатоки говорят, что "экземпляров" таких размеров за Уралом попросту нет. Построили судно за десять месяцев на собственные средства компании. Много времени заняло обустройство площадки, приобретение оборудования и инструментов. Зато в будущем, если соберутся установить новый рекорд, подготовительный процесс можно исключить из графика.

После церемонии спуска для "Салехарда" начнутся тестовые испытания. Припишут его к определенному буксиру.