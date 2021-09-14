Россияне оценили парковки во дворах многоэтажек на "тройку"

Аналитики поинтересовались мнением автовладельцев - жителей самых крупных российских городов - насколько им удобно парковаться во дворах своих многоэтажек. До "четверки" не дотянул ни один миллионник.

В опросе SuperJob приняли участие девять тысяч владельцев машин. Выяснилось, что с удобством парковки во дворе лучше всего в Челябинске: южноуральцы оценили их на 3,3 балла из пяти. Второе место делят Пермь, Новосибирск и Воронеж - по 3,2 балла. Красноярск и Нижний Новгород расположились на третьей строчке с 3,1 балла.

"В Красноярске критикуют даже современную застройку, - отметили эксперты . -Местные жители отмечают, что в новостройках очень плохо расположены парковочные места. И нет специально отведенных мест для стоянки машин".

Четвертую позицию заняли Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфа - во всех стрех случаях автовладельцы оценили вровень комфорта дворовых парковок ровно на "троечку". При этом в столице Среднего Урала отмечают острую нехватку машиномест.

В Омске, Волгограде, Казани и Москве гордые обладатели машин стоянкам при жилых комплексах поставили 2,9 балла. На одну десятую меньше - в Самаре и Краснодаре. И замыкает список миллионников Ростов-на-Дону, чьи жители считают, что местные парковки по уровню удобства заслуживают лишь 2,7 балла.