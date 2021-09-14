Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

Борт авиакомпании Nord Star, вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в Кольцово. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной стали технические неполадки.

Воздушное судно благополучно приземлилось в 15:31 по местному времени. По информации надзорного органа, у самолета отказал левый двигатель.

На борту было 103 пассажира (в том числе - трое несовершеннолетних) и шестеро членов экипажа - все они в порядке. Посадка прошла штатно, самолет повреждений не получил.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.