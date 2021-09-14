Тюменский нефтегазовый форум собрал около 4 тысяч участников

14 сентября в Западно-Сибирском инновационным центре стартовал Тюменский нефтегазовый форум (TNF), в котором очно и онлайн участвуют около четырех тысяч человек. В работе пленарных заседаний примут участие вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, главы ряда федеральных министерств и ведомств, группа губернаторов, топ-менеджеры компаний ТЭК, ведущие ученые и эксперты отрасли.

Ключевая тема - выстраивание промышленной госполитики в условиях декарбонизации, начавшихся структурных и технологических изменений в деятельности национальных и транснациональных компаний, занятых добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, последовательный отказ от сырьевой экспортной модели предполагает в числе прочего увеличение объемов глубоких переделов в нефтехимии, а сокращение выбросов парниковых газов вкупе с переходом на возобновляемые источники энергии - формирование эффективного набора инструментов господдержки для стимулирования инновационного развития профильных предприятий в партнерстве с научно-исследовательских структурами.

TNF собрал представителей рекордного количества компаний - около 300, в том числе из оборонно-промышленного комплекса.

- Перед ОПК поставлена задача достигнуть 50-процентной планки в выручке от реализации продукции гражданского назначения, включая потребности топливно-энергетического комплекса. Концерн "Алмаз-Антей" одним из первых в "оборонке" включился в процесс, реализовав совместно с ПАО "Газпром нефть" проект по глубоководному шельфовому бурению, - говорит директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Концерн - один из участников большой форумной выставки, примыкающей к зданию инновационного центра. На ней развернули экспозиции 66 компаний. Обращают на себя внимание, к примеру, новые проекты по сжижению природного газа - "Газпром-СПГ" и "ЯТЭК-СПГ". Последний намерена реализовать Якутская топливно-энергетическая компания, протянув магистральный газопровод до Охотского моря и построив на побережье завод мощностью 18 миллионов тонн продукции. Ну а, скажем, Astra Linux никоим образом не связана с добычей углеводородов, зато она разработчик аналогов операционных систем Windows или MacOS, которые ТЭК вполне может использовать на пути к импортозамещению.

Органично присутствие компании "ГринЭко Инвест", с которой тюменское правительство подписало на Петербургском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации.

- Проект "ГринЭко Инвест" направлен на измерение объема легких наших лесов по поглощению углекислого газа, их учета в международной системе фиксации выбросов СО2, участии в биржевой торговле экологическими акцизами, - поясняет замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Форум завершится вечером 16 сентября. В насыщенной программе - 30 мероприятий различного направления и формата. Помимо пленарных дискуссий, круглых столов, это технологические дни ведущих предприятий ТЭК, дни поставщиков продукции и услуг, закупочные сессии, общедоступный лекторий, на котором выступят авторитетные ученые. Впервые пройдет день "Газпром нефти" - стратегического партнера TNF, он включает в себя стратегическую сессию и Open day технологического акселератора компании.