Тюменский нефтегазовый форум собрал около 4 тысяч участников

Новости

Ивановец с ножом заставил детей купить ему выпивку 14:52
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 14:31
Рубрика: Власть

Тюменский нефтегазовый форум собрал около 4 тысяч участников

Текст: Иван Ман
14 сентября в Западно-Сибирском инновационным центре стартовал Тюменский нефтегазовый форум (TNF), в котором очно и онлайн участвуют около четырех тысяч человек. В работе пленарных заседаний примут участие вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, главы ряда федеральных министерств и ведомств, группа губернаторов, топ-менеджеры компаний ТЭК, ведущие ученые и эксперты отрасли.
Фото: Юлия Ильиных/ТАСС Фото: Юлия Ильиных/ТАСС
Фото: Юлия Ильиных/ТАСС

Ключевая тема - выстраивание промышленной госполитики в условиях декарбонизации, начавшихся структурных и технологических изменений в деятельности национальных и транснациональных компаний, занятых добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, последовательный отказ от сырьевой экспортной модели предполагает в числе прочего увеличение объемов глубоких переделов в нефтехимии, а сокращение выбросов парниковых газов вкупе с переходом на возобновляемые источники энергии - формирование эффективного набора инструментов господдержки для стимулирования инновационного развития профильных предприятий в партнерстве с научно-исследовательских структурами.

Фото: iStock
Тюменская область улучшит инвестиционный климат

TNF собрал представителей рекордного количества компаний - около 300, в том числе из оборонно-промышленного комплекса.

- Перед ОПК поставлена задача достигнуть 50-процентной планки в выручке от реализации продукции гражданского назначения, включая потребности топливно-энергетического комплекса. Концерн "Алмаз-Антей" одним из первых в "оборонке" включился в процесс, реализовав совместно с ПАО "Газпром нефть" проект по глубоководному шельфовому бурению, - говорит директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Концерн - один из участников большой форумной выставки, примыкающей к зданию инновационного центра. На ней развернули экспозиции 66 компаний. Обращают на себя внимание, к примеру, новые проекты по сжижению природного газа - "Газпром-СПГ" и "ЯТЭК-СПГ". Последний намерена реализовать Якутская топливно-энергетическая компания, протянув магистральный газопровод до Охотского моря и построив на побережье завод мощностью 18 миллионов тонн продукции. Ну а, скажем, Astra Linux никоим образом не связана с добычей углеводородов, зато она разработчик аналогов операционных систем Windows или MacOS, которые ТЭК вполне может использовать на пути к импортозамещению.

Органично присутствие компании "ГринЭко Инвест", с которой тюменское правительство подписало на Петербургском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации.

- Проект "ГринЭко Инвест" направлен на измерение объема легких наших лесов по поглощению углекислого газа, их учета в международной системе фиксации выбросов СО2, участии в биржевой торговле экологическими акцизами, - поясняет замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Форум завершится вечером 16 сентября. В насыщенной программе - 30 мероприятий различного направления и формата. Помимо пленарных дискуссий, круглых столов, это технологические дни ведущих предприятий ТЭК, дни поставщиков продукции и услуг, закупочные сессии, общедоступный лекторий, на котором выступят авторитетные ученые. Впервые пройдет день "Газпром нефти" - стратегического партнера TNF, он включает в себя стратегическую сессию и Open day технологического акселератора компании.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий