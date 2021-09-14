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14.09.2021 10:35
Рубрика: Общество

Ученые создали светодиод с самым долгим в мире сроком эксплуатации

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Группа ученых из Екатеринбурга и Шанхая разработали архитектуру перовскитных светодиодов с красным излучением: они светят почти в 2,5 раза ярче, а период их работы дольше в 1,75 раза.
Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ
Фото: Пресс-служба УрФУ

"Пиковая квантовая эффективность модифицированного светодиода наблюдалась в течение почти 4807 часов. Это самый долгий срок службы в сравнении с мировыми аналогами", - передает пресс-служба УрФУ.

Фото: Istock
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Перовскиты - это группа полупроводящих материалов с особой кристаллической структурой, они обладают исключительными оптическими и электронными свойствами, а также простотой в производстве, и отлично подходят для производства светодиодов.

Несмотря на быстрое развитие технологии, светодиоды не получили широкого применения: из-за повышения температуры, вызванного джоулевым нагревом, и других причин период непрерывной продуктивной работы PeLED ограничивается часами и даже минутами.

Новая архитектура, которую предлагают ученые, позволяет минимизировать потери оптической энергии, увеличить эффективность и срок службы светодиодов. С ее помощью можно создавать элементы не только для светильников, но и для дисплеев разного рода электронных устройств.

Экспериментально доказано: пиковая эффективность инновационных светодиодов - 21,2 процента, это выше, чем у его "собратьев" с плоской поверхностью. При одинаковом напряжении тока новый светодиод почти в 2,5 раза ярче, а период его продуктивной работы в 1,75 раза дольше.

Как пояснил доцент кафедры электрофизики УрФУ, соавтор статьи Иван Жидков, исследователям удалось решить проблему потери оптической энергии: поверхность светодиода была усложнена определенным порядком многочисленных "узоров" - "полусфер" высотой несколько нанометров. "Это привело к улучшению светоотдачи и, как следствие, к уменьшению повторного поглощения фотонов", - говорит ученый.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет

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