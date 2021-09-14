В Екатеринбурге произошло массовое отключение электроэнергии

Сотни тысяч жителей Екатеринбурга остались без света: частично обесточены центр города и юго-западный район.

Эту информацию "РГ" подтвердили в компании "Россети Урал". По словам пресс-секретарь компании Натальи Балдовой, зафиксировано технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии, из-за чего пропало электричество на некоторых улицах. Читатели "РГ" сообщили, в частности, что света нет в центре, в районе автовокзала, на Мичурина, на Куйбышева, Луначарского, Малышева и Восточной. Отключились светофоры, встали трамваи - на некоторых перекрестках пробки и транспортный коллапс.

Сейчас технические специалисты энергокомпании выехали на место аварии, чтобы выяснить ее причины. "Мы не исключаем внешнего воздействия", - подчеркнула пресс-атташе.

Идет подключение на резервные мощности. Энергетики обещают вернуть свет и связь горожанам в течение ближайшего часа.