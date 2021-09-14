В Кургане на фестивале нажарили 200 килограммов сырка

Новости

Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга 16:31
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам 16:09
Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тыс. рублей 16:07
ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн 15:58
Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня 15:50
Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке 15:50
Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов 15:48
Алексей Попогребский снимет фэнтези 15:48
Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января 15:45
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми 15:34
Путин назвал Казанцева настоящим офицером и талантливым военачальником 15:28
В Греции ужесточили санитарные протоколы для туристов 15:24
Таджикистан вручил ноту протеста послу США после высказываний Байдена 14:58
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 16:04

В Кургане на фестивале нажарили 200 килограммов сырка

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 211(8562)
В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха прошел второй гастрономический фестиваль День сырка. Эту рыбу в Зауралье считают своим брендом. Ее хорошо знают не только в России, но и за рубежом.
На фестивале пожарили 200 килограммов сырка. Фото: Валентина Пичурина На фестивале пожарили 200 килограммов сырка. Фото: Валентина Пичурина
На фестивале пожарили 200 килограммов сырка. Фото: Валентина Пичурина

На первом фестивале из сырка испекли огромный пирог, а на этот раз жителям и гостям города запомнится жареная рыбка. На первый взгляд, ничего особенного: молодые повара выкладывали на широкую сковороду небольшого по размеру сырка (пелядь) и жарили. Но все это происходило на свежем воздухе, и блюдо с дымком выглядело так аппетитно, что за деликатесом выстроилась длинная очередь. Нажарили 200 килограммов, так что хватило всем. Продавали по символической цене - 50 рублей за штучку. Многие говорят, что ничего лучшего в жизни не ели.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
В Курской области создадут собственный гастрономический бренд

Кроме того, отдыхающих "угощали" зажигательным концертом местных артистов, выставками, ярмарками, играми, танцами, развлечениями и даже уличным кино. Словом, удовольствия на любой вкус!

Гастрономический праздник завершился международным фестивалем уличного кино. Впервые он прошел в 2014 году на Дальнем Востоке. За время существования проект успел установить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Показ короткометражных фильмов под открытым небом проходит бесплатно более чем в тысяче городов и населенных пунктов России.

Уникальность проекта в том, что победителей определяет не авторитетное жюри, а зрители. Курганцам представили девять короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. В основе сюжета каждого - чья-то судьба. Лучшую картину выбирали, голосуя фонариками сотовых телефонов. Если история пришлась по душе, зрители зажигали огни.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов