В Кургане на фестивале нажарили 200 килограммов сырка

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха прошел второй гастрономический фестиваль День сырка. Эту рыбу в Зауралье считают своим брендом. Ее хорошо знают не только в России, но и за рубежом.

На первом фестивале из сырка испекли огромный пирог, а на этот раз жителям и гостям города запомнится жареная рыбка. На первый взгляд, ничего особенного: молодые повара выкладывали на широкую сковороду небольшого по размеру сырка (пелядь) и жарили. Но все это происходило на свежем воздухе, и блюдо с дымком выглядело так аппетитно, что за деликатесом выстроилась длинная очередь. Нажарили 200 килограммов, так что хватило всем. Продавали по символической цене - 50 рублей за штучку. Многие говорят, что ничего лучшего в жизни не ели.

Кроме того, отдыхающих "угощали" зажигательным концертом местных артистов, выставками, ярмарками, играми, танцами, развлечениями и даже уличным кино. Словом, удовольствия на любой вкус!

Гастрономический праздник завершился международным фестивалем уличного кино. Впервые он прошел в 2014 году на Дальнем Востоке. За время существования проект успел установить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Показ короткометражных фильмов под открытым небом проходит бесплатно более чем в тысяче городов и населенных пунктов России.

Уникальность проекта в том, что победителей определяет не авторитетное жюри, а зрители. Курганцам представили девять короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. В основе сюжета каждого - чья-то судьба. Лучшую картину выбирали, голосуя фонариками сотовых телефонов. Если история пришлась по душе, зрители зажигали огни.