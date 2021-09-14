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14.09.2021 15:56
Рубрика: Общество

В Тюменской области написали "Татарча диктант"

Тюменские татары проверили свою грамотность
Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 211(8562)
Представители татарской диаспоры Тюменской области написали "Татарча диктант". Он похож на "Тотальный", который много лет подряд проводят по всей России и даже за границей, но с языковыми особенностями. Столица Западной Сибири, кстати, шесть лет назад первой поддержала инициативу Казани и до сих пор активно участвует в проверке грамотности.
Оценки за "Татарча диктант" тюменским участникам акции выставят на этой неделе. Фото: Ирина Никитина/РГ Оценки за "Татарча диктант" тюменским участникам акции выставят на этой неделе. Фото: Ирина Никитина/РГ
Оценки за "Татарча диктант" тюменским участникам акции выставят на этой неделе. Фото: Ирина Никитина/РГ

- Татарскую речь у нас слышали испокон веков, ведь на месте современной Тюмени стоял городок Чинги-Тура, столица улуса Золотой Орды, - рассказывает руководитель сектора по изучению языка и культуры сибирских татар Тюменского госуниверситета профессор Ханиса Алишина. - Сегодня в регионе проживает более 100 тысяч татар. По сравнению с другими субъектами России, за исключением республик, у нас сосредоточено больше школ с национальным колоритом. Какие еще поводы нужны, чтобы написать татарский диктант?!

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Механика акции проста: молодежное крыло Всемирного конгресса татар каждый год подбирает тексты классиков и централизованно рассылает их по стране. Ныне организаторы предложили отрывок из Ибрагима Салахова, лауреата Госпремии имени Габдуллы Тукая.

- Это кусочек из произведения про молодость, оставшуюся в туманах, ведь автор был политзаключенным, - объясняет участница акции, учитель татарского языка и литературы Муллашинской школы Азалия Габдрахимова. - "Татарча диктант" писала несколько раз. Получала пятерки и четверки. По поводу сниженной оценки я бы поспорила: на слух слова воспринимаются как причастные обороты и потому на письме выделяются запятыми, но у автора это прилагательные… Есть в татарской письменности особенности, в которых, увы, иной раз путаются даже преподаватели.

Есть в татарской письменности особенности, в которых, увы, иной раз путаются даже преподаватели

Молоденькая учительница сетует, что учебных часов на татарский язык и татарскую литературу существенно не хватает - всего лишь по одному уроку в неделю. Отчасти спасает кружок, где умники готовятся к олимпиадам и конкурсам чтецов, пишут серьезные научные работы.

- К нам и русские ребятишки ходят! Мальчикам, например, интересно изучать разговорный татарский. Есть те, кто мог бы успешно сдать экзамен, - отмечает педагог.

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Причина сокращения часов не только в отсутствии достаточного количества учеников, но и преподавательского ресурса. Раньше эту брешь восполняло отделение филфака ТюмГУ, но потом в силу разных причин его закрыли. Председатель национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина надеется, что 12 дипломированных специалистов, недавно выпущенных Тобольским пединститутом, а обучали их дистанционно профессора Казанского федерального университета, помогут решить проблему хотя бы на время. Ведь, если говорить откровенно, лучшими знатоками по итогам диктанта сейчас являются бабушки и дедушки - они постоянно читают национальные книги и периодику, да и дома преимущественно говорят на языке предков. Молодым до них, признаться, далеко.

Кстати, Ханиса Чавдатовна, лично проверяющая все тюменские диктанты, двоек не ставит принципиально, чтоб вовсе не отбить охоту у участников. По ее мнению, еще больший интерес к акции могли бы привлечь современные классики, читающие свои произведения на "Тотальном диктанте", как, например Дина Рубина, Гузель Яхина, Алексей Иванов.

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