В уральских школах введут обязательный курс финансовой грамотности

Все свердловские школьники с 1-го по 9-й класс будут обучаться финансовой грамотности. Обязательным нововведение станет в следующем году, но по согласованию с родителями программы могут изменить уже в 2021-м.

При этом особого предмета в расписании не появится: отдельные блоки в начальном звене включат в изучение окружающего мира, а в среднем распределят между обществознанием, математикой, географией, ОБЖ, историей, информатикой и английским языком. Минфин РФ разработал семь программ повышения квалификации педагогов и подготовил учебно-методические материалы. Обучение по ним прошли уже восемь тысяч уральских учителей, каждый год эта цифра будет увеличиваться на пять тысяч.

- Новые требования закреплены в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Причем реализовать их можно не только в рамках урока, но и во внеурочной деятельности. К примеру, большой отклик мы получили, когда ребята ходили на экскурсии в музей Уральского ГУ Банка России. Это тоже получение знаний - через ретроспективу узнавать, как менялись дензнаки, - комментирует консультант министерства образования и молодежной политики Свердловской области Мария Архипова.

Учебники обещают обновлять постепенно. Кроме них, педагоги могут использовать материалы, которые им предоставляют на курсах повышения квалификации. На сегодня, по оценке минобра, различные мероприятия по финансовой грамотности проходят в 92,7 процента уральских школ: это либо отдельный курс, либо модуль внутри какого-то предмета, либо конкурсы, проектная деятельность. Около 12 процентов учебных заведений участвует в онлайн-уроках от Банка России, весной занятия посещали более девяти тысяч ребят: учились составлять личный финансовый план и безопасно пользоваться банковской картой, узнали, в каких случаях не стоит брать кредит, как вложить деньги, чтобы их приумножить, как распознать финансовых мошенников, зачем покупать страховку и что нужно знать про инфляцию.

Напомним: в этом году стартовал второй этап национальной стратегии финансовой грамотности. Глобальная задача - до 2030 года вдвое снизить число людей с низким уровнем знаний и навыков. Именно поэтому к 2023 году штудировать финансовую грамотность будут все российские школьники и студенты.

- Чем раньше дети постигают эти азы, тем проще сформировать у них алгоритмы рационального поведения, они вырастут ответственными потребителями и быстрее достигнут финансовой независимости, - подчеркивает главный эксперт отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Наталья Фотеева.