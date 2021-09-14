РГО продлило прием работ на конкурс "Лучший гид России"

Этот всероссийский конкурс учрежден в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом "Моя Планета" и радио "Маяк". По логике нынешний конкурс должен быть 5-м, но в прошлом году его не проводили из-за пандемии. И сейчас он 4-й по счету.

Кстати, хотя сроки приема работ увеличены на две недели, конкурс состоится в озвученные ранее сроки. В начале октября эксперты РГО оценят талант конкурсантов, а имена победителей мы узнаем в октябре. Как и планировалось ранее.

Напомним, что "Лучший гид России" нацелен на раскрытия граней талантов гидов. То есть это соревнование не замечательных мест и памятников истории, а тех, кто умеет их красиво показать и увлекательно о них рассказать. Например, если гид начинает сыпать судьбоносными датами и перечислять исторических персонажей, то уже на двух-трех датах и на первой дюжине имен князей его перестает слышать даже дисциплинированный путешественник. И, напротив, есть экскурсоводы, чьи рассказы ты запоминаешь на долгие годы.

Цель конкурса - дать пробиться талантам. Их задача - представить в двухминутном ролике культурную, музейную или природную достопримечательность.

Условий и ограничений немного, но они есть. "Ролик должен быть на русском языке и снят на территории России. В остальном нет ограничений: принять участие могут как профессиональные экскурсоводы, так и гиды-любители, взрослые и дети старше 12 лет, граждане России и иностранцы. Использовать можно дорогую камеру и обычный смартфон - техника особого значения не имеет. Главное, чтобы информация в ролике была достоверной, а подача - яркой и запоминающейся", - отмечают в РГО.

Все конкурсные работы публикуются на двух сайтах: лучшийгид.рф и rgo.ru.

Победителей пригласят на сьемку программ "Моей планеты", а главная награда во "взрослых" номинациях конкурса - 100 000 рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер. Авторы самых интересных роликов станут героями проекта на телеканале "Моя Планета". Кроме того, партнеры конкурса - МТС, туроператоры "TUI Россия" и Coral Travel - определят своих победителей, и поощрят своими призами.