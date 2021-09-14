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14.09.2021 10:57
Рубрика: Экономика

РГО продлило прием работ на конкурс "Лучший гид России"

Текст: Игорь Елков
Русское географическое общество продлило на две недели прием работ на конкурс "Лучший гид России". Ролики принимают на сайте проекта до 30 сентября, ранее "дедлайн" был 17 сентября. Прием работ на самый масштабный в стране конкурс видеоэкскурсий продлили, как сообщают организаторы, по многочисленным просьбам участников.

Этот всероссийский конкурс учрежден в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом "Моя Планета" и радио "Маяк". По логике нынешний конкурс должен быть 5-м, но в прошлом году его не проводили из-за пандемии. И сейчас он 4-й по счету.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Кстати, хотя сроки приема работ увеличены на две недели, конкурс состоится в озвученные ранее сроки. В начале октября эксперты РГО оценят талант конкурсантов, а имена победителей мы узнаем в октябре. Как и планировалось ранее.

Напомним, что "Лучший гид России" нацелен на раскрытия граней талантов гидов. То есть это соревнование не замечательных мест и памятников истории, а тех, кто умеет их красиво показать и увлекательно о них рассказать. Например, если гид начинает сыпать судьбоносными датами и перечислять исторических персонажей, то уже на двух-трех датах и на первой дюжине имен князей его перестает слышать даже дисциплинированный путешественник. И, напротив, есть экскурсоводы, чьи рассказы ты запоминаешь на долгие годы.

Цель конкурса - дать пробиться талантам. Их задача - представить в двухминутном ролике культурную, музейную или природную достопримечательность.

Условий и ограничений немного, но они есть. "Ролик должен быть на русском языке и снят на территории России. В остальном нет ограничений: принять участие могут как профессиональные экскурсоводы, так и гиды-любители, взрослые и дети старше 12 лет, граждане России и иностранцы. Использовать можно дорогую камеру и обычный смартфон - техника особого значения не имеет. Главное, чтобы информация в ролике была достоверной, а подача - яркой и запоминающейся", - отмечают в РГО.

Все конкурсные работы публикуются на двух сайтах: лучшийгид.рф и rgo.ru.

Победителей пригласят на сьемку программ "Моей планеты", а главная награда во "взрослых" номинациях конкурса - 100 000 рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер. Авторы самых интересных роликов станут героями проекта на телеканале "Моя Планета". Кроме того, партнеры конкурса - МТС, туроператоры "TUI Россия" и Coral Travel - определят своих победителей, и поощрят своими призами.

Экономика Туризм

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