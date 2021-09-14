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Текст:   Алексей Рыбин 
12:09 14.09.2021

Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Россия вошла в десятку стран-лидеров по росту цен на жилую недвижимость. За последний год стоимость квадратного метра в нашей стране выросла на 14%. Такие данные в своем рейтинге приводит консалтинговая компания Knight Frank.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Специалисты предсказали стабилизацию цен на жилье

Первое место по динамике роста цен на жилье заняла Турция - там стоимость метра за последний год выросла на 29%. На втором месте оказалась Новая Зеландия - там жилье подорожало на 26%. Третье место разделили США и Словакия (+19 %).

Россия заняла 10-е место в рейтинге, переместившись за год с 14-й строчки.

По мнению экспертов, рост цен на жилье в РФ спровоцирован расширением мер государственной поддержки - введением субсидий на ипотеку, программы "Семейная ипотека", а также новыми условиями предоставления материнского капитала (с 2020 года он выдается и на первого ребенка).

Снизилась стоимость квадратного метра только в Индии (на 0,5%) и Испании (- 0,9%).

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