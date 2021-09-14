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14.09.2021 09:22
Рубрика: Экономика

Россияне определили самые опасные профессии

Текст: Александр Проценко
Кадровый сервис Работа.ру провел исследование, в ходе которого россияне назвали профессии, которые считают самыми опасными. Рейтинг возглавили пожарные, за ними идут саперы, а замыкают первую тройку шахтеры.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Профессию пожарный, как самую опасную, назвали 60% опрошенных жителей России, которые выбирали из нескольких предложенных вариантов.

Какие профессии чаще всего выбирают в старших классах

Специальность сапера отметили в качестве самой опасной 47% респондентов. Почти столько же - 46% участников исследования выделили опасность работы шахтером. И на четвертом месте с рейтингом 42% оказалась работа спасателем. Исследование проводилось в сентябре, в нем приняли участие 5 тысяч человек.

С большим отставание от лидеров исследования определена степень опасности военных - ее отметили 33% треть респондентов. А чуть выше четверти - 26% опрошенных назвали опасной работу космонавтов. Еще 23% участников исследования считают, что опасна работа пилотов, а 22% назвали опасной работу полицейских. Следующей в рейтинге оказалась профессия водителей - ее назвали 15% опрошенных, а 12% респондентов уверены, что опасной нужно считать профессию врача. Другие специальности при опросе все вместе набрали менее 10% голосов.

Почти все участники исследования сервиса Работа.ру (95%) считают, что представители всех перечисленных профессий должны получать доплаты "за опасность". 7% опрошенных отметили, что, по их мнению, доплаты должны быть в размере до 10% от официального оклада. Почти треть респондентов (32%) считают, что доплаты должны составлять 10-30% от зарплаты. Еще 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30-50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.

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