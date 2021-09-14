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14.09.2021 07:54
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна

Текст: Елена Манукиян

Оптимальной для комфортной жизни большинство россиян считают зарплату в размере 50-70 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", пишет РИА Новости. Отмечается, что так ответили почти 39% опрошенных. А вот каждый четвертый назвал сумму в размере 80-100 тысяч рублей.

Фото: : iStock
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О зарплате в размере 120-150 тысяч мечтают почтит 17% россиян, еще 11% хотят получать более 150 тысяч в месяц, а 9% рассказали, что им для полного счастья необходимо не менее 200 тысяч рублей в месяц.

В исследовании говорится, что большую часть своей зарплаты россияне расходуют на продукты питания, услуги ЖКХ, а также покупку одежды и обуви. Некоторые респонденты назвали среди основных траты на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. Большинство не включает в них алкогольные напитки и сигареты, меньше всего на общем фоне россияне тратят на еду вне дома.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч россиян старше 18 лет, которые проживают в разных регионах страны.

Экономика Работа Зарплата

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