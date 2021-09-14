Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке

Повышать ставки по ипотеке в ближайшее время Сбербанк не планирует, заявил его руководитель Герман Греф, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что этого планируется достичь за счет совместных программ с застройщиками.

"Мы будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке", - сказал Греф.

Он обратил внимание, что пока ставок по ипотеке​​​ Сбербанк не менял. А поскольку спрос на ипотеку продолжается, то, скорее всего, их удастся сохранить на нынешнем уровне.

Корректировки ставок по сберегательным продуктам Сбербанк не исключил. "Ставки по вкладам мы уже начали корректировать. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - сказал глава Сбербанка.