Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам

Сбербанк до конца года может повысить ставки по вкладам. Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - сказал Греф (цитата по ТАСС).

Как следует из информации на сайте Сбербанка, доходность основной линейки вкладов в банке находится в диапазоне до 3-3,5% годовых, максимальный доход по одному из вкладов - до 6,5%, но при соблюдении дополнительных условий.

В пятницу Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку (до 6,75%), не исключив новых повышений. Если инфляция останется высокой, ЦБ готов поднять ставку и выше 7%. Повышение ставки может привести к тому, что средняя ставка по банковским депозитам в крупных банках немного перекроет инфляцию. Сейчас средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках составляет 6,17%. Уровень годовой инфляции в начале сентября - 6,74%.