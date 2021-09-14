Сессия Генассамблеи ООН начала работу в Нью-Йорке в гибридном формате

В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, непохожая ни на одну из предыдущих. В силу сохраняющихся санитарных ограничений это и не слет мировой дипломатии в привычном масштабе, но и не полностью виртуальная сессия, как было из-за пандемии в прошлом году. Организаторы придумали что-то среднее, стремясь соблюсти баланс между стремлением вернуться к норме и нежеланием превратить мероприятие в "суперраспространителя" коронавируса.

Открытие сессии проходит по большей части в виртуальном режиме. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на правах принимающей стороны рекомендовала делегациям подумать над тем, чтобы и в основных мероприятиях участвовать в онлайн-формате. При этом президент США Джозеф Байден, для которого это первая возможность выступить на сессии в качестве президента США, решил не упускать эту возможность. Его прибытие и речь запланированы на 21 сентября.

Большинство членов ООН также очно поучаствуют в крупнейшем международном событии года. "Большое яблоко", как называют Нью-Йорк, готовится к приему более 120 глав государств и правительств, а также более двух десятков министров иностранных дел. Личное присутствие высоких гостей, конечно, выглядит сигналом о возвращении к нормальной жизни. Хотя говорить о победе над ковидом рано, во многих странах накопилась усталость от карантинов. И дипломатия не исключение. В прошлом году пандемия фактически сорвала торжества по случаю 75-летнего юбилея ООН.

Общеполитическая дискуссия с участием глав государств и правительств пройдет с 21 по 27 сентября. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, чье выступление запланировано на 25 сентября. "Вследствие улучшения эпидемиологической обстановки министр, равно как и многие его коллеги из других стран, примет участие в работе предстоящей сессии в очном формате, а также проведет на полях ее общеполитической дискуссии целый ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами", - рассказали в МИД России.

Для снижения концентрации гостей в коридорах штаб-квартиры ООН в этом году часть двусторонних встреч, которые традиционно проводятся на полях мероприятия, перенесут в дипмиссии. Дабы уберечь высокопоставленных гостей от распространяющегося в США дельта-штамма COVID-19, организаторы принимают и другие меры предосторожности. Все двери откроют для бесконтактного прохода, потоки гостей оптимизируют во избежание больших скоплений людей. В штаб-квартире ООН все обязаны соблюдать масочный режим и информировать о статусе вакцинации. Кроме того, часть персонала обязали сделать прививку, а также проходить тестирование.

От членов делегаций не будут требовать вакцинации для участия в основных мероприятиях. Но непривитым и тем, кто вакцинировался не сертифицированными в США препаратами, придется столкнуться с ограничениями. Например, при посещении местных кафе и ресторанов, включая и кафетерий ООН, где установили табличку с требованием к посетителям предоставлять подтверждение вакцинации.

Вокруг штаб-квартиры ООН обстановка выглядит более привычной. Все последние дни у ее стен проходили демонстрации из-за ситуации в Афганистане. Ближе к началу сессии к зданию начали стягивать правоохранителей, они устанавливают заграждения, а к моменту прибытия высоких гостей соседние улицы полностью перекроют. К зданию смогут подойти только те, кто получит аккредитацию.

Как следует из инструкции на сайте организаторов, перечень СМИ, которым предоставят доступ в здание, в этом году заметно урежут. Из журналистов там смогут работать только постоянно аккредитованные при ООН, а также ограниченное число репортеров, прибывающих с делегациями.

Если говорить о повестке, то после августовских событий ключевой политической темой является ситуация в Афганистане. Захватившее власть в стране движение "Талибан" (запрещено в РФ) пытается навести порядок, запустить работу госинститутов и экономики. Но гуманитарная обстановка в стране тяжелая, а туманные перспективы международного признания новых властей осложняют ситуацию. Какую роль сыграет ООН - тема для дискуссии. Пока же генсек всемирной организации Антониу Гутерриш под эгидой донорской конференции в Женеве запустил сбор около 600 миллионов долларов на помощь афганскому населению.

Отдельный вопрос, который аккредитационный комитет будет решать в октябре-ноябре, это кого теперь считать представителем Афганистана при ООН. Нынешний постпред Гулям Исхакзай был назначен предыдущим правительством, которое свергли талибы. Тем не менее он будет считаться представителем Афганистана на неделе высокого уровня.

Прибытие в Нью-Йорк высоких гостей контрастирует с прошлогодним виртуальным форматом и выглядит сигналом о возвращении к нормальной жизни

Кроме того, как сообщила газета The Washington Post, на полях сессии США планируют 22 сентября отдельно провести международный саммит по борьбе с пандемией и вопросам вакцинации. Среди планируемых для обсуждения тем - поставки вакцин в развивающиеся страны, расширение их производства, международная координация для исследований и разработок по COVID-19. Как сообщает axios.com, среди приглашенных на саммит - Россия, Китай и Индия.