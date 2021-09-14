СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда

Люди не оставят малые города, где развивается городская среда, считает глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. Он заявил, выступая на заседании комиссии по социальным и культурным правам СПЧ на тему "Укрепление гарантий соблюдения прав человека при реализации градостроительной политики", что проблему внутренней миграции россиян из малых городов в мегаполисы можно решить благодаря созданию качественной городской среды и изменению отношения к людям.

Глава СПЧ в пример привел город Тобольск, где в приоритете ставка не на высотки, а на лицо малых городов - малоэтажное строительство и сохранение уникальной среды обитания.

"Тобольск - красивый город, в котором не строят уродливые многоэтажки. Благодаря развитию инфраструктуры Тобольск развивается, население не утекает в Тюмень. Граждане видят это и ценят такое к себе отношение", - сказал Фадеев.