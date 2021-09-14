Спрос на элитные особняки в Подмосковье вырос вдвое

Интерес к элитным особнякам, расположенным в Московской области, с 2019 года вырос более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба компании Skolkovo Realty.

Спрос на покупку особняков, по оценкам экспертов, в августе этого года взлетел почти на 15 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. В сравнении с августом допандемийного 2019 года рост составил почти 116 процентов.

По итогам же восьми месяцев текущего года - с января по август - спрос относительно 2019 года увеличился почти на 94 процента.

В частности, заметный интерес потенциальные покупатели проявляют к подмосковным особнякам на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе.