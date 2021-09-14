Спрос на семейную ипотеку в России вырос вдвое

После того, как семейная ипотека была распространена на семьи с одним ребенком, спрос на нее вырос двукратно, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства и руководством "Единой России".

"Спрос на этот ипотечный продукт вырос в два раза по сравнению с первым полугодием этого года", - сообщил Хуснуллин.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Раньше взять заем по ставке до 6% годовых могли семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а с июля программа распространилась на родителей первенцев.

Оформить льготный кредит семьи могут до 31 декабря 2023 года, при этом срок, в который должен родиться ребенок, остался прежним. Согласно прогнозам, продление программы позволит решить жилищный вопрос еще для 90 тысяч сечей.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для приобретения квартиры в новостройке, строительства частного дома, приобретения участка или рефинансирования имеющегося кредита, выданного на покупку жилья на первичном рынке. Максимальная сумма для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов - 6 миллионов. Сумма первоначального взноса должна быть не менее 15% от стоимости объекта.

Для жителей Дальнего Востока действуют дополнительные условия: можно купить квартиру на вторичном рынке, а ставка составляет до 5% годовых.