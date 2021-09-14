Станет ли кандидатура мэра Парижа сюрпризом на президентских выборах

Новости

Джокович по-русски обратился к Медведеву после поражения в финале US Open 22:47
Ученый: Европейской части России грозит катастрофический дефицит воды 21:55
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом 21:47
Предложивший использовать латиницу секретарь СНБО сам не умеет ей пользоваться 21:10
Проводившему дезинсекцию в "Магните" изберут меру пресечения 14 сентября 21:03
Из-за безветренной погоды в Европе рекордно подорожало электричество 20:59
Три гола новичка "Рубина" Дрейера помогли казанцам разгромить "Урал" 20:57
Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года" 20:51
Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах РФ 20:26
Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open 20:22
Банк России отметил замедление роста цен на непродовольственные товары 20:10
Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию 19:56
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом 19:52
Названы условия для въезда россиян в Словакию 19:45
Цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум 19:11
Ростуризм: Продажи туров с кешбэком могут запустить с ноября 19:08
Общественная палата запустила горячую линию по защите избирательных прав 19:03
Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Тяньцзине отменен 19:02
Гутерриш: Страны пообещали выделить более 1 млрд долларов на гумпомощь афганцам 18:53
Ломидзе: Российские туристы пока не могут посещать Испанию 18:52
"Общагу" по роману Иванова одновременно выпустят три онлайн-кинотеатра 18:46
На выборы в Госдуму приедут порядка 50 наблюдателей от СНГ 18:35
Ростуризм: Внутренний турпоток в 2021 году может выйти на доковидные показатели 18:31
"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате 18:26
ДНР и ЛНР предложили вовлечь в программу по переселению соотечественников 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 21:45
Рубрика: В мире

Станет ли кандидатура мэра Парижа сюрпризом на президентских выборах

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Глава парижского муниципалитета 62-летняя социалистка Анн Идальго объявила о своем намерении стать кандидатом на президентских выборах, что состоятся во Франции в апреле будущего года.
Анн Идальго говорит, что она уж точно не "столичная штучка". Фото: AP

Интересная деталь: это заявление было озвучено не в столице, мэром которой она является, а в нормандском городе Руан. Тем самым, как здесь считают, Идальго хотела показать, что ее политические интересы выходят далеко за рамки Парижа, и она считает себя способной управлять всей страной. При этом Идальго сослалась на приобретенный опыт: сначала в качестве заместителя парижского градоначальника, а последние семь лет - возглавляя городскую администрацию. И действительно, смог же Жак Ширак в 1995 году переместиться из парижской мэрии в Елисейский дворец, так почему бы Анн Идальго не замахнуться на президентство?

Однако, прежде чем стать полноценным претендентом на высший государственный пост, Идальго предстоит выиграть праймериз Социалистической партии, которые пройдут в конце сентября. Скорее всего, для нее это станет формальностью. Ведь Анн уже заручилась поддержкой первого секретаря Соцпартии Оливье Фора, а также мэров ряда крупных французских городов, включая упомянутый Руан, где правят однопартийцы.

Но одно дело первичные выборы, а другое - президентские. Если многие горожане в целом положительно относятся к Анн Идальго, конечно, за исключением местных автомобилистов, которым надоели вечные пробки на дорогах и скоростной лимит в 30 километров в час, то в провинции ее плохо знают. Да и вообще относятся с осторожностью, как, впрочем, ко всем парижанам, считая их далекими от нужд и забот французской "глубинки". Правда, на это Идальго отвечает, мол, она уж точно не "столичная штучка", а вышла из семьи испанских иммигрантов, где отец был простым электриком, а мать швеёй.

Хотя предвыборная программа Идальго пока находится в стадии формирования, кое-что уже стало известно из ее книги "Французская женщина", что поступит в продажу на будущей неделе. Так, в случае избрания она предлагает за президентскую "пятилетку" увеличить зарплаты в госсекторе, причем школьным учителям в два раза, и, конечно, активно продвигать столь модную ныне экологическую повестку.

Фото: Reuters
В чем секрет прорыва социал-демократов в немецкой предвыборной гонке

Каковы шансы Идальго составить конкуренцию основным претендентам в предстоящей президентской гонке - главе Национального объединения Марин Ле Пен и президенту Эмманюэлю Макрону (если тот объявит о своем выдвижении). По оценкам соцопросов, Идальго может получить в первом туре 7-9 процентов голосов избирателей, что, по всем соцопросам, в два с лишним раза меньше, чем у "тяжеловесов". Правда, ситуация может измениться, если парижской градоначальнице удастся перетянуть на свою сторону "зеленый" электорат.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили на учениях "Запад-2021"
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов
Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное
Лавров: Москва ждет от Праги информацию о причинах задержания россиянина
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"