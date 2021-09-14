Станет ли кандидатура мэра Парижа сюрпризом на президентских выборах

Глава парижского муниципалитета 62-летняя социалистка Анн Идальго объявила о своем намерении стать кандидатом на президентских выборах, что состоятся во Франции в апреле будущего года.

Анн Идальго говорит, что она уж точно не "столичная штучка". Фото: AP

Интересная деталь: это заявление было озвучено не в столице, мэром которой она является, а в нормандском городе Руан. Тем самым, как здесь считают, Идальго хотела показать, что ее политические интересы выходят далеко за рамки Парижа, и она считает себя способной управлять всей страной. При этом Идальго сослалась на приобретенный опыт: сначала в качестве заместителя парижского градоначальника, а последние семь лет - возглавляя городскую администрацию. И действительно, смог же Жак Ширак в 1995 году переместиться из парижской мэрии в Елисейский дворец, так почему бы Анн Идальго не замахнуться на президентство?

Однако, прежде чем стать полноценным претендентом на высший государственный пост, Идальго предстоит выиграть праймериз Социалистической партии, которые пройдут в конце сентября. Скорее всего, для нее это станет формальностью. Ведь Анн уже заручилась поддержкой первого секретаря Соцпартии Оливье Фора, а также мэров ряда крупных французских городов, включая упомянутый Руан, где правят однопартийцы.

Но одно дело первичные выборы, а другое - президентские. Если многие горожане в целом положительно относятся к Анн Идальго, конечно, за исключением местных автомобилистов, которым надоели вечные пробки на дорогах и скоростной лимит в 30 километров в час, то в провинции ее плохо знают. Да и вообще относятся с осторожностью, как, впрочем, ко всем парижанам, считая их далекими от нужд и забот французской "глубинки". Правда, на это Идальго отвечает, мол, она уж точно не "столичная штучка", а вышла из семьи испанских иммигрантов, где отец был простым электриком, а мать швеёй.

Хотя предвыборная программа Идальго пока находится в стадии формирования, кое-что уже стало известно из ее книги "Французская женщина", что поступит в продажу на будущей неделе. Так, в случае избрания она предлагает за президентскую "пятилетку" увеличить зарплаты в госсекторе, причем школьным учителям в два раза, и, конечно, активно продвигать столь модную ныне экологическую повестку.

Каковы шансы Идальго составить конкуренцию основным претендентам в предстоящей президентской гонке - главе Национального объединения Марин Ле Пен и президенту Эмманюэлю Макрону (если тот объявит о своем выдвижении). По оценкам соцопросов, Идальго может получить в первом туре 7-9 процентов голосов избирателей, что, по всем соцопросам, в два с лишним раза меньше, чем у "тяжеловесов". Правда, ситуация может измениться, если парижской градоначальнице удастся перетянуть на свою сторону "зеленый" электорат.