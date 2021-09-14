Стоп, снято! Huawei проводит конкурс мобильной фотографии

Как заполучить новый смартфон, умные часы или большой денежный приз до 10 тысяч долларов? Huawei приглашает россиян - всех, кто любит фотографировать на телефон и готов показать другим красоту окружающего мира, присоединиться к глобальному фотоконкурсу NEXT-IMAGE.

Фото: HUAWEI

Фотоконкурс, который проводится ежегодно, считается самым масштабным мировым событием в области мобильной фотографии. Чтобы принять в нем участие, достаточно зарегистрироваться на сайте русскоязычного сообщества Huawei и отправить свои фотоработы. Важно, чтобы фотографии были сделаны на смартфон Huawei.

По итогам конкурса три десятка российских участников получат специальные премии, а авторы лучших работ из России смогут попасть в число победителей глобальной премии и обзавестись смартфоном новейшей серии Huawei P50, умными часами Huawei Watch 3 или подарочными сертификатами. Самые умелые фотографы могут рассчитывать на денежные призы до десяти тысяч долларов.

Российские участники конкурса регулярно попадают в число финалистов и даже победителей Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021. Например, в 2020 году фотограф из России Николай Башечкин был отмечен в специальной категории "Достойные упоминания". Как победитель он получил смартфон Huawei P40 Pro, чтобы делать, по его словам, "новые победные кадры, которые облетят и Россию, и мир".

Фото: Предоставлено Huawei

Конкурс Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021 интересен тем, что в нем нет и не может быть одного единственно правильного снимка. Каждый фотограф имеет возможность продемонстрировать свой взгляд на мир, рассказать уникальную фотоисторию и получить шанс быть отмеченным.

В каких категориях участники конкурса могут попробовать свои силы? Всего их десять:

- Портрет. Можно прислать собственный портрет, портрет близкого друга или профессиональной модели. Известно, что хорошая фотография способна рассказать о человеке больше, чем текст.

- Ночь. Даже в темное время суток благодаря искусственному интеллекту, который присутствует во многих камерах, можно сделать отличное фото. Однако многое зависит не только от смартфона, но и от фотографа.

- Моментальный снимок. В этой категории появятся снимки, сделанные "на лету", как память о важных и просто интересных моментах жизни.

- Цвет. Благодаря камерам в смартфонах Huawei можно делать "сочные" фото, наполненные яркими цветами и красками, и фотографы должны раскрыть потенциал камеры на все сто процентов.

- Монохром. Обесцвеченные снимки позволяют сконцентрироваться не на цвете, а на деталях объектов, формах и текстурах. Считается, что именно черно-белые фото лучше передают атмосферу драматических моментов.

- Телефото. Встроенный во многие смартфоны Huawei оптический зум позволяет "подкрадываться" к объектам, находясь вдалеке от них. Однако сделать это красиво - большое искусство, и участникам нужно будет доказать виртуозное владение телеобъективом.

- Суперширокий угол. Объективы с большим углом обзора установлены во многие смартфоны Huawei, позволяя запечатлеть длинное или высокое здание, группу людей, эффектную панораму или впечатляющий пейзаж.

- Супермакро. Захватывающие мелкие детали самых обыденных предметов, которые окружают нас ежедневно, можно запечатлеть при помощи функции макросъемки. Лучшие снимки принесут победителям заслуженную славу и призы.

- Видеоистория. В этой категории участникам конкурса Huawei нужно будет снять небольшой фильм длиной до 15 минут, примерив на себя роль режиссера.

- Фотоистория. Подборка от трех до девяти фотографий, рассказывающая о каком-то событии, выражающая эмоции.

Помимо смартфона серии Huawei P50, умных часов Huawei Watch 3 и денежной суммы до 10 тысяч долларов, российские участники смогут побороться за специальные призы. Среди них - подарочные сертификаты на покупки в интернет-магазине Huawei, беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4 с функцией шумоподавления и смартфон Huawei nova 8. Подробные условия можно найти на сайте русскоязычного сообщества фанатов Huawei.

Молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ждет отдельная награда в рамках конкурса - Student Focus Award. Победители получат не только флагманский смартфон серии Huawei P50, но и денежную сумму в размере 1100 долларов на воплощение своих творческих планов.

Huawei NEXT-IMAGE Awards 2021 проводится с 2017 года. За пять лет в нем приняли участие более двух миллионов человек - владельцев смартфонов Huawei. В этом году в состав жюри вошли эксперты в области фотографии и искусства из разных стран. Среди них - фотожурналист Лю Хон Шин, основатель Шанхайского центра фотографии и обладатель Пулитцеровской премии, продюсер и режиссер из Франции Оливье Шабодо, искусствовед из Великобритании Карен Смит, канадец Рубен Краббе, который прославился экшн-съемкой горнолыжников в Норвегии при темпетатуре -40 градусов во время солнечного затмения.

Прием работ продлится до 30 ноября 2021 года, а конкурсный отбор будет проходить с 1 по 31 декабря.