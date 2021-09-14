В 2021 году по состоянию на 12 сентября страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей "борщевого набора" - картофеля, моркови и свеклы, рассказали в Россельхознадзоре.

Так, импорт картофеля увеличился в 2,6 раза с 82 тыс. тонн (на ту же дату в прошлом году) до 214,8 тыс. тонн в 2021 году. Основные страны-экспортеры Беларусь (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн), Армения (28,9 тыс. тонн). Белоруссия увеличила отправки в Россию картофеля в 10,7 раза, Армения в 71,1 раза, Азербайджан в 1,2 раза.

Импорт моркови из стран СНГ увеличился на 14% с 78,9 тыс. тонн до 90,3 тыс. тонн. Основной поставщик - опять же Беларусь (65,4 тыс. тонн). Также значительные объемы отгрузили нам Киргизия (12,7 тыс. тонн), Казахстан (6,6 тыс. тонн). В меньших объемах морковь на территорию России поставляют Узбекистан, Азербайджан и Туркмения. В 2021 году отгрузки моркови начала Молдова, которая экспортировала в Россию уже свыше 1 тыс. тонн. При этом Белоруссия увеличила поставки на 9,6%, Киргизия - на 43,3%, Казахстан - на 19,1%, Узбекистан - на 16,8%.

Поставки в Россию столовой свеклы из стран СНГ вырос на 17,1% с 14,8 тыс. тонн в прошлом году до 17,3 тыс. тонн в текущем. Главный поставщик свеклы на российский рынок - снова Беларусь, из которой ввезено 12,5 тыс. тонн этого овоща (на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Также свеклу поставляют в Россию Узбекистан (2,4 тыс. тонн) и Казахстан (1,2 тыс. тонн).

В начале сентября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями овощей "борщевого набора" из стран СНГ в период сокращения запасов собственного урожая. Из-за сокращения урожая этих овощей на фоне непогоды в прошлом году весной 2021 года собственные запасы закончились, овощи пришлось импортировать, поэтому цены на них значительно выросли.