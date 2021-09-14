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14.09.2021 16:30
Рубрика: В мире

Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти

Городской суд Праги 14 сентября на закрытом для публики заседании принял решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, который был задержан двумя днями ранее в аэропорту столицы Чехии по запросу Киева.

Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти

Несмотря на то, что обвиняемый опротестовал решение суда, он был препровожден в пражскую тюрьму Панкрац. Апелляционная жалоба будет рассмотрена через 14 дней.

Сам Франчетти отвергает выдвинутые против него украинской стороной обвинения.

На сегодняшнем заседании присутствовал глава консульского отдела посольства РФ в Чехии. Также чешская сторона предоставила Франчетти адвоката.

Франчетти с 2000 года живет в Праге, где работает инструктором по фитнесу.

Как заявил 14 сентября Следственный комитет РФ, он "во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина". Для установления всех обстоятельств дела направлен запрос в Прагу. Также СК напомнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ "Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чешская сторона не проинформировала Москву касательно задержания Франчетти.

"Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину, - отметил Лавров. - Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными, мы хотим понять, о чем идёт речь. И надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации".

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