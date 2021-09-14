В Мексике найден неизвестный тысячелетний текст майя

В Мексике миссия Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении спасательных археологических работ на памятниках майя обнаружила остатки древнего сосуда, украшенного сложным иероглифическим письмом.

Об открытии сообщается на сайте INAH. Найденный сосуд по стилю своего изготовления для Юкатана не уникален. Подобная техника встречалась и раньше, она подробно описана многими исследователями. Речь идет о стиле Чохола, получившем свое название по району, где было обнаружено наибольшее количество такой керамики.

Сосуд был украшен иероглифическим текстом. По предварительной оценке экспертов, артефакт датируется периодом между 600 и 800 годами нашей эры. Тип найденного сосуда был широко распространен на севере Юкатана. Археологи сетуют, что большая часть подобных артефактов находится в частных коллекциях, а скупают их коллекционеры на "черном рынке". Поэтому находка обретает дополнительную важность.

Исследователи говорят, что сосуды Чохола в целом характеризуются наличием иероглифических текстов. Иногда на них встречаются и иконографические сцены. Как правило, надписи на таких сосудах выполнены по стандарту. Начинаются они со священного слова или фразы, затем в определенной последовательности перечисляются имя владельца сосуда и его титулы. И только потом текст наполняется смысловым содержанием, и эта его часть всегда представляет для исследователей наибольший интерес.

По словам археолога Рикардо Абрахама Матео Канула, который проводит эпиграфический анализ артефакта, найденный сосуд может указывать на то, что рядом расположено захоронение. Он обладает признаками ритуального предмета, использовавшегося при погребении. Потенциальную гробницу археологи планируют поискать позже.

В настоящий момент они заняты расшифровкой текста. Матео Канула сообщил, что он действительно представляет собой стандартную последовательность фраз и состоит из пяти глифических блоков. Четыре из них ученый расшифровал так: "Это твоя чаша", "Его чаша", "За фруктовый вкус" и "Свежее или новое какао".

Четвертая фраза звучит как "Эль васо дель Саджал", и с ее расшифровкой возникли трудности. Например, в исследовании 2002 года археолог Джон Монтгомери слово "Саджал" перевел как "подчиненный". А исследователь Александр Восс интерпретировал это слово как "восклицательный знак". По его мнению, так обозначались приказы, которые отдавал некий правитель. Словом, эпиграфический анализ все еще продолжается.