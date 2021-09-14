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14.09.2021 20:05
Рубрика: Общество

Ученые приучили коров к туалету для борьбы с глобальным потеплением

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Чего только не придумывают лучшие умы планеты для борьбы с глобальным потеплением. Как пишет Spiegel online, немецкие ученые (и здесь они дали фору британским) несколько недель работали над тем, чтобы... приучить стадо коров к "горшку". Цель эксперимента - уменьшить попадание в почву азота, который содержится в отходах с животноводческих ферм и приводит к выбросу парниковых газов.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В итоге парнокопытные действительно сообразили, как совершать туалет "цивилизованно", а не где попало. Ну, а британские ученые, конечно же, не удержались и сообщили об этом выдающемся открытии в журнале Current Biology.

Фото: iStock
Описано влияние глобального потепления на изменение облика животных

"Это не шутка", - говорится в отчете новозеландского Университета Окленда, чьи специалисты работали вместе с немецкими коллегами из Института биологии сельскохозяйственных животных. Они отобрали для опыта 16 телят. Их стойло выкрасили в приятный глазу зеленый цвет, чтобы животные поменьше стрессировали. Всякий раз, когда они справляли нужду в специально отведенном закутке, телятам в качестве поощрения выдавали их любимое ячменное пюре или сладкий напиток. А вот если ленились "ходить на горшок", их ошейники вдруг начинали неприятно вибрировать. Нерадивых учеников также могли остудить легким душем. Впрочем, зоологи уверяют, что тренировки под кодовым названием "метод Му-Му" не причиняли молодым коровам ни телесных страданий, ни душевных мук.

Через 15 дней обнаружилось, что животные не только понимают, чего от них хотят люди, но действительно способны "потерпеть", чтобы дойти до туалета. По крайней мере, сознательность проявили 11 участников эксперимента. Остальным, вероятно, просто нужно больше времени. "Я и не сомневался, что они научатся пользоваться туалетом! Почему бы и нет?" - с гордостью говорит о своих подопечных зоопсихолог Ян Лангбайн. И мечтает, что в один прекрасный день коровы всего мира стройными рядами начнут совершать осознанные гигиенические процедуры во имя уменьшения парникового эффекта на планете. "В общем-то мы понимаем, почему нас иногда называют безумными учеными", - пошутил один из его коллег.

Общество Наука Общество Экология

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