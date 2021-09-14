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14.09.2021 06:00
Рубрика: Общество

Ученые установили: Переедание - не причина, а следствие ожирения

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Дании, Канады и США выдвинули гипотезу, что пандемия ожирения вызвана не чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов и малоподвижным образом жизни, а углеводно-инсулиновой моделью биологического механизма ожирения. Главные причины проблемы здоровья связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом.

Фото: iStock
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В исследовании принимали участие 17 врачей и специалистов в области питания и здравоохранения.

В статье, размещенной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, авторы научной работы приводят доказательства того, что главная причина ожирения - не обжорство, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом. Продукты с большим количеством быстро усваиваемых углеводов вызывают гормональные сдвиги, что способствует увеличению веса.

"Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей", - считает руководитель проекта профессор Гарвардской медицинской школы Дэвид Людвиг.

Авторы исследования предлагают сократить потребление быстро усваиваемых углеводов, что не только устранит основную причину накопления жира в организме, но и снимет постоянное чувство голода. В результате люди могут похудеть, не прибегая к изнурительным ограничениям в пище.

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