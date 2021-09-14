Ученые выяснили, как избежать болезни Альцгеймера

Группа ученых из нескольких университетов Австралии впервые показала связь амилоидного белка, вырабатываемого печенью, с развитием нейродегенеративных процессов и болезни Альцгеймера у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Biology.

Все причины развития болезни Альцгеймера пока неизвестны, однако основной считается накопление в мозге амилоидных бляшек. Считалось, что ключевую роль играют белки, которые образуются непосредственно в мозге, и многие исследователи изучали именно производство бета-амилоида головным мозгом.

При этом в разных работах отмечалась связь между уровнем бета-амилоида в крови и снижением когнитивных функций, но не было возможности отличить белок, который производится мозгом от того, что выделяется другими органами.

Авторы нового исследования нашли способ отделить амилоидные белки из разных источников друг от друга. Они вывели мышей, у которых человеческий бета-амилоид производился только в печени, а потом через триглицериды в крови попадал в мозг.

Оказалось, что у таких мышей развиваются точно такие же нейродегенеративные процессы, как при болезни Альцгеймера. У больных животных страдал гиппокамп - область мозга, ответственная за формирование новых воспоминаний. Они плохо справлялись с тестами на обучение, а также у них наблюдалась дисфункция капилляров мозга.

Ученые пришли к выводу, что амилоидные белки попадают в мозг вместе с липопротеинами. Это значит, что их негативного воздействия потенциально можно избежать с помощью диеты с низким содержанием жиров, а также некоторых лекарственных препаратов.