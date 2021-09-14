Новости

В Эквадоре начали вакцинировать от коронавируса подростков с 12 лет 04:36
На Колыме задержали старателя с золотом на 1,3 млн рублей 03:52
США проведут 22 сентября глобальный саммит по борьбе с COVID-19 03:51
Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в Эгейском море 03:26
В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места 02:48
Американский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Китаем 02:20
Пентагон: США близки к созданию и внедрению оружия направленной энергии 01:51
Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН 01:39
В Минздраве напомнили пять правил приема антибиотиков 01:24
Иностранцев задержали по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки 00:25
Более 200 млн человек в мире могут мигрировать из-за изменения климата 13.09.2021
Джокович по-русски обратился к Медведеву после поражения в финале US Open 13.09.2021
Ученый: Европейской части России грозит катастрофический дефицит воды 13.09.2021
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом 13.09.2021
Предложивший использовать латиницу секретарь СНБО сам не умеет ей пользоваться 13.09.2021
Проводившему дезинсекцию в "Магните" изберут меру пресечения 14 сентября 13.09.2021
Из-за безветренной погоды в Европе рекордно подорожало электричество 13.09.2021
Три гола новичка "Рубина" Дрейера помогли казанцам разгромить "Урал" 13.09.2021
Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года" 13.09.2021
Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах РФ 13.09.2021
Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open 13.09.2021
Банк России отметил замедление роста цен на непродовольственные товары 13.09.2021
Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию 13.09.2021
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом 13.09.2021
Названы условия для въезда россиян в Словакию 13.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
14.09.2021 02:48
Рубрика: В мире

В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места

Сотрудницы аэропорта Кабула. Фото: AFP/Karim SAHIB Сотрудницы аэропорта Кабула. Фото: AFP/Karim SAHIB
Сотрудницы аэропорта Кабула. Фото: AFP/Karim SAHIB

Сотрудники международного аэропорта Кабула вернулись в понедельник на свои рабочие места. В их числе не менее 100 женщин, сообщает афганский телеканал TOLOnews.

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости
Талибы разрешили девушкам учиться в университетах отдельно от юношей

По словам сотрудницы одного из терминалов воздушной гавани, люди рады, что их попросили возобновить работу. "Мы хотим, чтобы правительство теперь выплачивало нам зарплату. Пока что мы работаем бесплатно", - отметила женщина. Телеканал отмечает, что ему не удалось получить комментарии представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Накануне назначенный талибами глава аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани заявил, что пока есть определенные трудности для полноценного восстановления международного пассажирского авиасообщения. При этом для возобновившихся с четвертого сентября внутренних рейсов уже нет проблем, связанных с безопасностью, поэтому "пассажиры могут беспрепятственно летать в Кабул и из него".

Накануне сообщалось, что международный аэропорт Кабула принял первый коммерческий рейс после того, как США вывели свои войска из Афганистана, а к власти в стране пришло движение "Талибан". По данным агентства AFP, самолет принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, а на его борту было всего 10 человек.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили на учениях "Запад-2021"
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов
Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное
Лавров: Москва ждет от Праги информацию о причинах задержания россиянина
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"