В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места

Сотрудники международного аэропорта Кабула вернулись в понедельник на свои рабочие места. В их числе не менее 100 женщин, сообщает афганский телеканал TOLOnews.

По словам сотрудницы одного из терминалов воздушной гавани, люди рады, что их попросили возобновить работу. "Мы хотим, чтобы правительство теперь выплачивало нам зарплату. Пока что мы работаем бесплатно", - отметила женщина. Телеканал отмечает, что ему не удалось получить комментарии представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Накануне назначенный талибами глава аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани заявил, что пока есть определенные трудности для полноценного восстановления международного пассажирского авиасообщения. При этом для возобновившихся с четвертого сентября внутренних рейсов уже нет проблем, связанных с безопасностью, поэтому "пассажиры могут беспрепятственно летать в Кабул и из него".

Накануне сообщалось, что международный аэропорт Кабула принял первый коммерческий рейс после того, как США вывели свои войска из Афганистана, а к власти в стране пришло движение "Талибан". По данным агентства AFP, самолет принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, а на его борту было всего 10 человек.