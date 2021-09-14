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В Америке собираются воскресить мамонтов

Текст:   Богдан Бобров
14.09.2021,  
16:27
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская компания Colossal планирует возродить шерстистых мамонтов, вымерших 4 тысячи лет назад. Об этом пишет CNN.

По признанию ученых, которые трудятся над воскрешением исчезнувшего вида, особи не будут стопроцентными клонами живших в далеком прошлом животных, потому что ДНК замороженных исполинов кайнозойской эры дошла до наших дней в сильно фрагментированном виде.

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С помощью генной инженерии ДНК мамонтов "смешают" с ДНК современных слонов, и эмбрион смогут выносить слонихи.

Также специалисты собираются "подкрутить настройки" в генах, чтобы у животных отсутствовали бивни, дабы не делать их мишенями для браконьеров.

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Пока все это выглядит как фантастика и попытка воплощения в жизнь фильма "Парк Юрского периода", но авторы проекта уже привлекли инвестиции в размере 15 млн долларов. Этих средств, по их заверениям, должно хватить для того, чтобы вывести первых мамонтов уже к 2025-2027 году.

интернет
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