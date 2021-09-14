В Бресте открылся фестиваль "Белая вежа"

XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа", который открылся в Бресте, - визитная карточка города. За 25 лет существования фестиваля на нем было показано более 500 спектаклей из 55 стран. Юбилейный форум посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств и проводится при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

В юбилейном фестивале участвуют театры из стран СНГ - Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, России, а также коллектив из Грузии. В фестивальной афише юбилейной "Белой вежи" - 22 спектакля, в том числе спектакль "Тайна старого дома" из Владимирского академического театра драмы.

Спектакль "Тайна старого дома" - обладатель диплома XXXV Международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи". Возникновению спектакля предшествовал успешный писательский дебют психолога Ольги Гуниной.

Талантливый московский режиссер Юлия Беляева инсценировала произведения Ольги, связав сюжеты рассказов общей историей большой, когда-то дружной семьи. Живущие вдали друг от друга замужние сестры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. Их посещают ностальгические воспоминания детства, юности, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории. В сюжет инсценировки вошли рассказы "Шурочка", "Терраска", "Тревога", "Отражение", "Новогодний запах серебристого ландыша", "Тайна старого дома".