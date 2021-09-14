В Дании матерям и отцам дадут равные права на декретный отпуск

Дания сделала еще один шаг к тому, чтобы в скором времени уравнять права матерей и отцов на декретный отпуск.

Как передает Berlingske, Объединение профсоюзных организаций и Объединение работодателей Дании достигли договоренности о новой модели декретных отпусков, которая предусматривает возможность мужчины и женщины разделить поровну причитающийся декретный отпуск после рождения ребенка.

Пока что матери в Дании имеют право на 14 недель декрета, а мужчины - на две недели. При этом право на годовой отпуск по уходу за ребенком может получить только мать.

Кстати Дания приступила к решению проблем в декретных отпусках в рамках реализации директив Европейского союза по равноправию и гендерному равенству.