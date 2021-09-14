В Эквадоре начали вакцинировать от коронавируса подростков с 12 лет

С 13 сентября в Эквадоре начали вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что несовершеннолетних прививают вакциной Pfizer. При этом вторую дозу препарата подростки, у которых нет проблем со здоровьем, получат только через шесть месяцев, пишет ТАСС. Учащиеся с хроническими заболеваниями смогут сделать вторую прививку через 28 дней.

По последним данным, в Эквадоре к настоящему моменту полностью привиты 9,6 миллиона человек (из 17,7 миллиона жителей страны), еще 1,37 миллиона ожидают вторую дозу. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились 505 тысяч человек, умерли - 32,4 тысячи.