В Японии подсчитали количество пожилых людей старше 100 лет

В Японии проживают около 86,5 тысячи человек, которым исполнилось более 100 лет. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и социального благосостояния страны.

Интересно, что около 88 процентов из этой категории людей женского пола. Точное количество японок за сто составляет 76450 человек. Мужчин значительно меньше - около 10 тысяч.

Как отмечают журналисты, это самый высокий показатель за последние пятьдесят лет. К примеру, в прошлом году количество пожилых японцев, которые живут больше века, было на 6060 человек меньше.

Напомним, что самая возрастная жительница Страны восходящего солнца по имени Канэ Танака из города Фукуока в феврале этого года отпраздновала свое 118-летие. При этом наиболее пожилой японец моложе Танаки-сан на семь лет. Мужчине по имени Микидзо Уэда из города Нара 111 лет.

Больше всего японских дедушек и бабушек в возрасте более 100 лет проживают в префектуре Симанэ, которая расположена в юго-западной части острова Хонсю. В этом регионе на каждые 10 тысяч человек приходится почти 135, которые появились на свет раньше 1921 года.