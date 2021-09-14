В Испании начали страховать водителей электросамокатов

В Испании придумали страховку для тех, кто предпочитает передвигаться по улицам не на автомобиле и не пешком, а на так называемых личных транспортных средствах, то есть на самокатах, в том числе электрических, велосипедах, сегвеях. Распространяется она не только на те средства передвижения, что находятся в собственности, но и на арендованные.

Оформление такой страховки - дело сугубо добровольное, ведь власти Испании выступают против того, чтобы она была обязательной для пользователей электросамокатов и других подобных колесных средств. Дело в том, что в пиренейском королевстве закон, регулирующий использование автотранспорта, на них не распространяется, а другой еще не придумали. Конечно, в стране уже разработали правила передвижения на электросамокатах, с начала этого года на них можно ездить со скоростью не выше 25 км в час и только вне пешеходных зон. Но другие вопросы, касающихся этих транспортных средств, все еще не решены. Как ожидается, после принятия поправок к закону о дорожном движении пользователей электросамокатов обяжут носить шлемы. Но от травмы и различных повреждений в случае аварии это не спасет. Вот тут-то и пригодится новый вид страховки. Без нее никто не возместит нанесенный ущерб.

Согласно идее страховой компании Línea Directa, одной из крупнейших в Испании, страховка распространяется на конкретного человека, а не на транспортное средство. То есть ей можно пользоваться при передвижении и на велосипеде, и на самокате (их можно чередовать). Чтобы заключить договор, необходимо скачать специальное приложение на мобильное устройство, которое позволит активировать страховку только на время пути (с поминутной оплатой). Правда, оно же будет отслеживать скорость перемещения и маршрут, эти данные понадобятся в случае аварии. Будет ли пользоваться новый вид страховки популярностью, пока не могут предсказать даже авторы этой инициативы.

Как отмечает El Mundo, в последние годы электровелосипеды и электросамокаты становятся все популярнее. В Испании подобными средствами передвижения владеют около 11 миллионов человек (почти четверть населения страны). Однако многие не пользуются ими из-за страха перед авариями, столкновениями с машинами или пешеходами. За последние три годы было зафиксировано порядка 1,3 тысячи случаев ДТП с электросамокатами, 16 человек погибли. Как отмечают эксперты, проблема заключается в том, что чаще всего ими пользуются молодые люди, которые не знают правил дорожного движения, а потому не соблюдают их.