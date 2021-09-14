В Китае из-за вспышки COVID заблокировали город с населением 4,5 млн

Власти Китая изолировали город с населением 4,5 миллиона человек в юго-восточной провинции Фуцзянь в попытке остановить вспышку дельта-варианта коронавируса.

Жителям живописного прибрежного города Сямынь, производственного центра для электронных компонентов таких компаний, как ABB Ltd. и Schneider Electric SE, согласно указу, запрещено выезжать из него за исключением чрезвычайных обстоятельств. Как заявили представители городских властей на пресс-конференции, все жилые комплексы и коттеджные поселки города были закрыты, а развлекательные заведения в этом туристическом городе, в том числе кинотеатры, бары, тренажерный зал и библиотеки, прекратили работу. Начиная со вторника, все детские сады, начальные и средние школы в Сямыне также закрыты, а ученикам предложено проводить занятия в режиме онлайн. Городской автовокзал междугороднего сообщения приостановил все маршруты в другие провинции, чтобы снизить риск передачи инфекции. По словам заместителя мэра Ляо Хуашэна, в некоторых частях Сямыня началось массовое тестирование, и местные власти планируют развернуть тестирование в масштабах города.

Последняя вспышка пандемии в провинции Фуцзянь, на данный момент включает 103 случая в трех городах, уточняет Bloomberg. Первые случаи были выявлены у двух учеников местных школ в ходе планового тестирования. Их отец, который вернулся из-за границы в начале августа, также был инфицирован и считается первоначальным вероятным носителем вируса. Новая волна пандемии наступила менее чем через месяц после того, как Китай объявил об окончании самой масштабной вспышки инфекции в стране с момента первого появления вируса в Ухане. Быстрые и жесткие меры, принятые местными властями, отмечают наблюдатели, подтверждают сложность сдерживания более распространенного дельта-варианта коронавируса.

Эксперты национальной бригады здравоохранения заявили, что они видят в последней вспышке "вторичный риск". По словам официальных лиц, город находится в "тяжелой и сложной" ситуации, поскольку в жилых комплексах, школах и на фабриках, вероятно, будет больше случаев заражения. С конца августа около 30 тысяч человек покинули город и перебрались в другие провинции, хотя, по сообщениям местных СМИ, никаких других случаев заболевания пока обнаружено не было.