В конце сентября в столичном регионе может потеплеть до плюс 18-20 градусов

Атлантический циклон стал причиной резкой смены погоды в столичном регионе.

Он как бы открыл атмосферную "задвижку" для беспрепятственного доступа полярного воздуха, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, резкое похолодание во вторник - это только начало негативных погодных процессов. Похолодание будет усиливаться, к пятнице столбики термометров опустятся в ночные часы до 0…+5 градусов. Днем ожидается всего от +8 до +13. Такая температура соответствует началу октября.

К выходным чуть потеплеет, но ненадолго. В начале следующей недели "к очередному похолоданию добавятся по-осеннему затяжные и депрессивные дожди, сопровождаемые сильным ветром", отмечает синоптик. Он прогнозирует, что ненастная погода придет в центр России и на Черноземье, где за несколько суток местами прольется до месячной нормы дождя. Дождливо и холодно будет в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. В Московской области тоже не обойдется без дождей.

Холодная погода продержится примерно до середины следующей недели. По прогнозам затем намечается выход скандинавского антициклона. Но это произойдет лишь в последней пятидневке сентября. Именно он может принести классическое "бабье лето", когда днем воздух может прогреться до +13…+18. А то и выше. При этом погода будет солнечной . Дождей не ожидается.