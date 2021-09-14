В Мексике запретили тестирование косметики на животных

Сенат Мексики во вторник единогласно принял закон о запрете тестирования косметики на животных.

Согласно одобренным поправкам в общий закон о здравоохранении Мексиканских Соединенных Штатов, в стране будут запрещены производство, импорт или продажа косметических продуктов, которые были протестированы на животных или содержат ингредиенты или комбинации ингредиентов, которые были протестированы на животных.

После решения, принятого Мексикой, в мире насчитывается уже 41 страна, а также 10 штатов Бразилии и семь штатов США (еще в трех поправки находятся на рассмотрении), где запрещено тестировать косметику на животных.