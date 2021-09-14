В Минздраве напомнили пять правил приема антибиотиков

Эксперты ВОЗ предупреждают: все больше инфекций - например пневмонию, туберкулез, заражение крови (сепсис), гонорею, пищевые инфекции - "становится труднее, а иногда и невозможно лечить из-за снижения эффективности антибиотиков".
Проблема усугубляется тем, что в ряде стран антибиотики для лечения людей или животных можно приобрести без рецепта - там возникновение и распространение устойчивости становится шире. Не меньшую проблему создает и неправильное и избыточное назначение антибактериальных препаратов - например, для лечения вирусных инфекций.
"В отсутствие неотложных мер на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными", - предупреждают в ВОЗ.
Чтобы снизить риски распространения антибиотикорезистентности, нужно помнить несколько простых правил применения антибактериальных лекарств, - напомнил замминистра и перечислил эти правила:
1. Антибиотики должен назначать врач. Заниматься самолечением, то есть назначать себе антибиотики или принимать чьи-то чужие лекарства в надежде, что они помогут, нельзя.
2. Необходимо следовать графику приема антибиотика, назначенному врачом (т.е. принимать в одно и то же время, например, за час до еды).
3. Нельзя самовольно прекращать прием лекарств. Нужно полностью завершить назначенный курс лечения.
4. Рекомендуется запивать антибиотики водой, а не чем-то иным.
5. Если в процессе приема препарата появляются какие-то жалобы, нужно обратиться к врачу.