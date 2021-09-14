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14.09.2021 22:26
Рубрика: В мире

В Москве обсудили вопросы экономического сотрудничества с Латинской Америкой

Текст: Юрий Когалов

У России в целом и Москвы в частности есть большой потенциал для развития экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, нынешнего уровня экспортных отношений явно недостаточно. К такому мнению пришли участники телемоста Москва - Латинская Америка "Шаг вперед: Экспортный путь в страны Латинской Америки".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как отметила генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова, экспортные отношения помогают не только развивать экономику, но и выстраивать крепкие связи между различными странами и регионами. По ее словам, текущего уровня сотрудничества недостаточно. Товарооборот между Россией и Латинской Америкой в 2019 году, то есть до пандемии, составлял всего 13 миллиардов долларов. Это в 60 раз меньшие, чем между странами этого региона и США.

Как уточнил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, для России эти 13 миллиардов - это лишь 1,5 процента всего объема внешней торговли, а для стран Латинской Америки и вовсе лишь 0,5 процента. Поэтому есть куда развиваться. К тому же в регионе все чаще звучат мысли о необходимости перехода на новые технологии. А в России они уже есть, и наша страна может стать источником столь необходимых странам Латинской Америки технологий. Конечно, многие скептически относятся к их передаче за границу, но ведь есть возможность создания совместных предприятий, отметил эксперт. А сейчас может возникнуть и особо благоприятный момент для проникновения на рынок региона. Как напомнил Разумовский, в настоящее время идет, хотя и довольно болезненно, снижение внешнеторговых тарифов единого рынка Меркосур. И этим могут воспользоваться не только крупные российские предприятия, но и средние и даже малые.

По словам заместителя руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анны Кузменко, немалую помощь в этом может оказать Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Его сотрудники имеют возможность исследовать рынки стран и регионов, изучить отдельные направления, отрасли и предоставить необходимую информацию потенциальному экспортеру, подыскать возможных покупателей и даже посодействовать в выходе на международные выставки. Как отметила Кузменко, производители активно пользуются мерами поддержки, предоставляемыми этим центром.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По ее словам, особо интересные перспективы вырисовываются там, где реализуются крупные инфраструктурные проекты, ведется строительство или реконструкция дорог, сетей водо- и электроснабжения, работа с отходами. И московские производители могут быть полезны в этих проектах, ведь у них есть необходимое оборудование или запчасти.

Отдельно стоит упомянуть перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения. Как обращали внимание участники телемоста с той стороны Атлантики, поставки российской вакцины "Спутник V" позволили оперативно начать вакцинацию от коронавируса, а где-то уже налажено ее производство на местных предприятиях. И это является прекрасным примером сотрудничества между странами.

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