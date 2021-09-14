В Москве обсудили вопросы экономического сотрудничества с Латинской Америкой

У России в целом и Москвы в частности есть большой потенциал для развития экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, нынешнего уровня экспортных отношений явно недостаточно. К такому мнению пришли участники телемоста Москва - Латинская Америка "Шаг вперед: Экспортный путь в страны Латинской Америки".

Как отметила генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова, экспортные отношения помогают не только развивать экономику, но и выстраивать крепкие связи между различными странами и регионами. По ее словам, текущего уровня сотрудничества недостаточно. Товарооборот между Россией и Латинской Америкой в 2019 году, то есть до пандемии, составлял всего 13 миллиардов долларов. Это в 60 раз меньшие, чем между странами этого региона и США.

Как уточнил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, для России эти 13 миллиардов - это лишь 1,5 процента всего объема внешней торговли, а для стран Латинской Америки и вовсе лишь 0,5 процента. Поэтому есть куда развиваться. К тому же в регионе все чаще звучат мысли о необходимости перехода на новые технологии. А в России они уже есть, и наша страна может стать источником столь необходимых странам Латинской Америки технологий. Конечно, многие скептически относятся к их передаче за границу, но ведь есть возможность создания совместных предприятий, отметил эксперт. А сейчас может возникнуть и особо благоприятный момент для проникновения на рынок региона. Как напомнил Разумовский, в настоящее время идет, хотя и довольно болезненно, снижение внешнеторговых тарифов единого рынка Меркосур. И этим могут воспользоваться не только крупные российские предприятия, но и средние и даже малые.

По словам заместителя руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анны Кузменко, немалую помощь в этом может оказать Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Его сотрудники имеют возможность исследовать рынки стран и регионов, изучить отдельные направления, отрасли и предоставить необходимую информацию потенциальному экспортеру, подыскать возможных покупателей и даже посодействовать в выходе на международные выставки. Как отметила Кузменко, производители активно пользуются мерами поддержки, предоставляемыми этим центром.

По ее словам, особо интересные перспективы вырисовываются там, где реализуются крупные инфраструктурные проекты, ведется строительство или реконструкция дорог, сетей водо- и электроснабжения, работа с отходами. И московские производители могут быть полезны в этих проектах, ведь у них есть необходимое оборудование или запчасти.

Отдельно стоит упомянуть перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения. Как обращали внимание участники телемоста с той стороны Атлантики, поставки российской вакцины "Спутник V" позволили оперативно начать вакцинацию от коронавируса, а где-то уже налажено ее производство на местных предприятиях. И это является прекрасным примером сотрудничества между странами.