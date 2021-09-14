В Павловске пройдет фестиваль "Кофе&Jazz"

VI Международный фестиваль-прогулка "Кофе&Jazz" состоится в Государственном музее-заповеднике "Павловск" 25 и 26 сентября. В течение двух дней на семи площадках Павловского парка пройдут встречи с лучшими джазовыми артистами Петербурга.

Сочетание золотых осенних пейзажей парка, аромата кофе от многочисленных кофеен и джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм - все это заслуженно делает этот фестиваль одним из самых интересных событий культурной афиши Петербурга. Хэдлайнером фестиваля по сложившейся с самого начала традиции станет народный артист РФ Давид Голощекин и его ансамбль.

Кроме выступления мэтра, будут играть коллективы: Olympic Brass, Chizhik-jazz-quartet, "Квартет Константина Хазановича", Stukov Bаnd и ансамбль Константина Маминова. Как и каждый год в рамки фестиваля вписан джазовый кубинский блок - в этом году здесь выступят музыкальные команды под знаменитого перкуссиониста Йоэля Гонсалеса. Из остальных участников стоит отметить запланированные концерты гитаристов Гасана Багирова и Ильдара Казаханова, пианистов Дениса Кирилова Станислава Чигадаева, саксофониста и создателя оркестра джазовой филармонии Кирилла Бубякина, и многими другими замечательными артистами.

"Все мне видится Павловск холмистый, круглый луг, неживая вода, самый томный и самый тенистый, ведь его не забыть никогда..." - писала Анна Ахматова. Дивной красоты осенний Павловский парк - один из лучших пейзажных парков Европы, плюс выходные, кофе и джаз - картина рисуется, прямо скажем, идиллическая.