В ПФР разъяснили, как начать получать пенсию супруга

Как поясняют специалисты Пенсионного фонда, право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (является нетрудоспособным). Однако не всегда такой переход бывает выгоден.

Необходимо помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости (в 2021 году размер фиксированной выплаты составляет чуть более 6 тысяч рублей).

Также важно знать, что при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), например, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не могут перейти на пенсию по случаю потери кормильца.

Также в ПФР отмечают, что человек при соблюдении определенных условий может как перейти на пенсию супруга, так и изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Пенсия будет назначена с даты обращения.